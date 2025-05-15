Владелец Zara и Bershka перед уходом из России подготовился к быстрому возвращению

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, уходя из России, заключила необычную сделку, которая позволит ей быстро вернуться на российский рынок. Об этом пишет газета Financial Times.

Издание напоминает, что в начале 2023 года Inditex объявила о «продаже» компании Daher Group 245 из 514 своих российских магазинов. При это газета отмечает, что компании с таким названием не существует. В Inditex по этому поводу пояснили, что их магазины в России купила компания, которая является «частью группы инвестиционных компаний, принадлежащих семье Дахер». Эта семья владеет компанией Azadea Group, которой принадлежит франшиза Inditex на Ближнем Востоке.

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При этом в отличие от сделок по продаже активов других западных компаний, ушедших из России после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, соглашение Inditex с Дахерами не содержало традиционного пункта об обратном выкупе. Как правило в нем прописана возможность уходящих компаний вернуть контроль над проданными активами в течение определенного периода и по определенной цене.

Вместо этого в сделке прописано обязательство Daher Group «немедленно» заключить франчайзинговое соглашение с Inditex, если последняя об этом попросит. Издание пишет, что это позволит брендам Inditex быстро вернуться в Россию в случае принятия такого решения.

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Как отмечает FT, уже после своего формального ухода с российского рынка Inditex инвестировала в свои активы в стране крупные средства. Так, спустя два месяца после объявления о сделке, Inditex списала своему российскому бизнесу кредит в размере 9,1 миллиарда рублей, а также проценты по нему на сумму около 120 миллионов евро. А в течение следующих четырех месяцев, которые предшествовали закрытию сделки, Inditex вложила в свои российские активы еще 5,7 миллиарда рублей.