Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Умер музыкант, актер и солист российской электронной группы Shortparis Николай Комягин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак.
«Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало. Горько и больно», — написала она.
Смерть музыканта подтвердила и менеджер группы Shortparis Марина Косухина.
«Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала она в своем инстаграме.
Николай Комягин родился в городе Новокузнецк. В 2010 году он переехал в Санкт-Петербург. В 2012 году он вместе с друзьями основал группу Shortparis, где был вокалистом и играл на клавишах. Коллектив, известный экспериментальным звучанием и авангардным подходом, выпустил четыре студийных альбома и неоднократно участвовал в крупных фестивалях.
«Сначала мы играли что-то ученическое, когда ты еще барахтаешься в жанре и не совсем понимаешь, что ты делаешь. Там были моменты альтернативы, модные тогда, чего-то еще. Мы вплетали неожиданно в эту музыку, в рок-музыку, джазовые элементы. Неуклюже это делали, убого, непрофессионально. Этого никто не понимал. Между нами и местной сценой было полное недопонимание. Нас это не смущало, мы уверенно ездили на репетиции на дачу к нашему гитаристу. Потом это оформилось во что-то более серьезное, появились концерты, мы объездили Сибирь. Потеряв несколько музыкантов мы рискнули радикально изменить свою жизнь и переехать на 4000 км в Петербург. Тут же признали свой предыдущий проект несостоятельным, заперлись в съемной квартире на год и стали формулировать новый музыкальный язык», — рассказывал Комягин.
Группа была удостоена премии «Золотая Горгулья» в 2016 году в номинации «Экспериментальный проект», премии Сергея Курехина в 2018 году в номинации «Электро-Механика», а в 2019 году журнал «Собака.ru» включил коллектив в «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Музыка».
Помимо музыки, Комягин занимается актерским искусством. В 2018 году Комягин вместе с Shortparis участвовал в съемках фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, исполнив кавер на песню All the Young Dudes Дэвида Боуи. В 2019 году он снялся в короткометражке «Сложноподчиненное», а в 2022 году — в сериале «Карамора», исполнив роль поэта Владимира Маяковского.
В феврале 2022 года Комягина задержали на антивоенном митинге в Санкт-Петербурге и оштрафовали на 10 тысяч рублей. В 2023 году провластные активисты требовали признать музыкантов Shortparis «иноагентами» и проверить их на «дискредитацию» российской армии.