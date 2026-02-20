Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Умер музыкант, актер и солист российской электронной группы Shortparis Николай Комягин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ксения Собчак.

«Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало. Горько и больно», — написала она.

Смерть музыканта подтвердила и менеджер группы Shortparis Марина Косухина.

«Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала она в своем инстаграме.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами Общество 11 минут чтения

Николай Комягин родился в городе Новокузнецк. В 2010 году он переехал в Санкт-Петербург. В 2012 году он вместе с друзьями основал группу Shortparis, где был вокалистом и играл на клавишах. Коллектив, известный экспериментальным звучанием и авангардным подходом, выпустил четыре студийных альбома и неоднократно участвовал в крупных фестивалях.

«Сначала мы играли что-то ученическое, когда ты еще барахтаешься в жанре и не совсем понимаешь, что ты делаешь. Там были моменты альтернативы, модные тогда, чего-то еще. Мы вплетали неожиданно в эту музыку, в рок-музыку, джазовые элементы. Неуклюже это делали, убого, непрофессионально. Этого никто не понимал. Между нами и местной сценой было полное недопонимание. Нас это не смущало, мы уверенно ездили на репетиции на дачу к нашему гитаристу. Потом это оформилось во что-то более серьезное, появились концерты, мы объездили Сибирь. Потеряв несколько музыкантов мы рискнули радикально изменить свою жизнь и переехать на 4000 км в Петербург. Тут же признали свой предыдущий проект несостоятельным, заперлись в съемной квартире на год и стали формулировать новый музыкальный язык», — рассказывал Комягин.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

Группа была удостоена премии «Золотая Горгулья» в 2016 году в номинации «Экспериментальный проект», премии Сергея Курехина в 2018 году в номинации «Электро-Механика», а в 2019 году журнал «Собака.ru» включил коллектив в «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Музыка».

Помимо музыки, Комягин занимается актерским искусством. В 2018 году Комягин вместе с Shortparis участвовал в съемках фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, исполнив кавер на песню All the Young Dudes Дэвида Боуи. В 2019 году он снялся в короткометражке «Сложноподчиненное», а в 2022 году — в сериале «Карамора», исполнив роль поэта Владимира Маяковского.

В феврале 2022 года Комягина задержали на антивоенном митинге в Санкт-Петербурге и оштрафовали на 10 тысяч рублей. В 2023 году провластные активисты требовали признать музыкантов Shortparis «иноагентами» и проверить их на «дискредитацию» российской армии.