EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые популярные у россиян детективные сериалы 90-х и нулевых

2 минуты чтения 14:06 | Обновлено: 14:08

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и компания «Медиалогия» составили рейтинг самых популярных у россиян детективных сериалов, вышедших в 90-е и нулевые годы. Его результаты публикует РИА «Новости».

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Во время исследования оценивалась частота упоминаний сериалов в русскоязычном сегменте соцсетей за последний год. Также был составлен рейтинг самых популярных персонажей этих сериалов. 

Самым часто упоминаемым сериалом оказалась «Бригада» (2002), главные роли в котором исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков. 

Вторую строчку заняла «Улица разбитых фонарей» (1997-2019) с Александром Половцевым, Михаилом Лучко, Алексеем Ниловым, Михаилом Трухиным и Сергеем Селиным. 

Тройку замкнул «Бандитский Петербург», премьерный показ которого состоялся в 2000 году. Далее в рейтинге расположились «След» (2007-2011), «Возращение Мухтара» (начал выходить в 2004 году) и «Убойная сила» (2000-2006), одну из главных ролей в котором исполнил Константин Хабенский. 

Десятую строчку занял многосерийный фильм «Ликвидация» (2007) с Владимиром Машковым в главной роли. Названия остальных сериалов, попавших в топ-10, в публикации РИА «Новости» не приводятся. 

Самыми популярными персонажами детективных сериалов оказались Александр Белый и Виктор Пчелкин («Бригада»), Давид Гоцман («Ликвидация»), Мария Швецова («Тайны следствия»), Анатолий Дукалис («Улица разбитых фонарей»), Роман Шилов («Ментовские войны»), Сергей Глухарев («Глухарь»).

Ранее онлайн-школа Skysmart назвала самый популярный у россиян мультфильм Disney. Им оказался «Король Лев», именно его жители России чаще всего пересматривают сами и показывают своим детям. В тройке также оказались «Алладин» и «Русалочка».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине