Названы самые популярные у россиян детективные сериалы 90-х и нулевых

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и компания «Медиалогия» составили рейтинг самых популярных у россиян детективных сериалов, вышедших в 90-е и нулевые годы. Его результаты публикует РИА «Новости».

Во время исследования оценивалась частота упоминаний сериалов в русскоязычном сегменте соцсетей за последний год. Также был составлен рейтинг самых популярных персонажей этих сериалов.

Самым часто упоминаемым сериалом оказалась «Бригада» (2002), главные роли в котором исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков.

Вторую строчку заняла «Улица разбитых фонарей» (1997-2019) с Александром Половцевым, Михаилом Лучко, Алексеем Ниловым, Михаилом Трухиным и Сергеем Селиным.

Тройку замкнул «Бандитский Петербург», премьерный показ которого состоялся в 2000 году. Далее в рейтинге расположились «След» (2007-2011), «Возращение Мухтара» (начал выходить в 2004 году) и «Убойная сила» (2000-2006), одну из главных ролей в котором исполнил Константин Хабенский.

Десятую строчку занял многосерийный фильм «Ликвидация» (2007) с Владимиром Машковым в главной роли. Названия остальных сериалов, попавших в топ-10, в публикации РИА «Новости» не приводятся.

Самыми популярными персонажами детективных сериалов оказались Александр Белый и Виктор Пчелкин («Бригада»), Давид Гоцман («Ликвидация»), Мария Швецова («Тайны следствия»), Анатолий Дукалис («Улица разбитых фонарей»), Роман Шилов («Ментовские войны»), Сергей Глухарев («Глухарь»).



