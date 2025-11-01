EN
Общество

Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney

17:37

Самым популярным мультфильмом студии Disney, который россияне смотрят сами и предпочитают показывать своим детям, оказался «Король Лев». Этот вариант выбрал 31% респондентов онлайн-школы Skysmart, сообщает «Афиша Daily».

В пятерку также вошли «Аладдин» (28%), «Русалочка» (23%), «Винни-Пух» (22%) и «Вверх» (17%). При этом лишь пятая часть опрошенных предпочла современные релизы Disney, 44% россиян признались, что пересматривают с детьми мультфильмы из своего детства.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

Еще 36% опрошенных заявили, что смотрят исключительно российскую анимацию. В оригинале мультфильмы стараются находить лишь 3% участников исследования, 44% предпочитают смотреть зарубежную анимацию в полном дубляже, а 31% участников опроса признались, что ищут «тот самый» закадровый перевод, который запомнился им в детстве.

«Желание родителей найти тот самый перевод из детства говорит о глубокой эмоциональной связи с контентом и сюжетом мультфильма. Для поколения 90-х и начала 2000-х знакомые голоса за кадром — это часть личного опыта», — считает академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.

Она отметила, что ищущие непрофессиональный перевод родители пытаются не только показать любимый мультфильм своим детям, но и передать им свои эмоции, испытанные в детстве во время просмотра.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

В этом году Disney выпустил ремейк мультфильма «Лило и Ститч», который был назван критиками «лучшей живой адаптацией Диснея». Они похвалили бережное отношение к сюжетной линии оригинала, внесение новых деталей и работу с персонажами. Это позволило авторам картины сохранить ключевые моменты оригинальной картины, добавив при этом свежие и интересные детали, усилившие восприятие.

Зрители не согласились с оценкой критиков — рейтинг ремейка на портале Metacritic составил 4,8 балла из 10 возможных. Посмотревшие картину остались недовольны внесенными в концовку изменениями и назвали ее разочаровывающей.

