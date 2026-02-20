EN
Общество

Россиян предупредили об уязвимости умных пылесосов для хакеров

2 минуты чтения 18:21

Современные цифровые устройства все чаще становятся уязвимыми для злоумышленников. При этом определить визуально, взломано устройство или нет, получается крайне редко, сообщает РИА «Новости».

«Взлом умных пылесосов, а точнее их программного обеспечения, уже давно реальность. Сегодня злоумышленники в поисках путей обогащения или достижения других своих целей пытаются проникнуть не только в наше сознание, манипулируя им, но и проникают в наши дома, где кибербдительность пользователей ослабевает», — сказал эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин.

Эксперт отметил, что кибермошенники взламывают умные пылесосы, а через них получают доступ к личным данным пользователей и всей сети, к которой была подключена техника. При этом даже после взлома умные пылесосы продолжают работать. Кибермошенники стараются сохранить работоспособность домашней техники, чтобы жертва ничего не заподозрила.

Обычно, по словам Золотухина, наиболее уязвимым местом становится домашний роутер. Его злоумышленники взламывают, подбирая пароль к недостаточно защищенной сети Wi-Fi. А уже через него они с большой долей вероятности получать доступ ко всем умным приборам в доме.

«Поскольку в современном мире многие устройства используют камеру, микрофон и различные датчики для того, чтобы приносить пользу и расширять свои функциональные возможности, можно констатировать, что мы вступили в эпоху технически возможной полной прозрачности», — добавил Золотухин.

Ранее стало известно, что злоумышленники также научились использовать блокировку Telegram для обмана россиян. Мошенники обещают им «ускорить» работу мессенджера.

