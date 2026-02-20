EN
Общество

Исследования показали эффективность психоделиков против депрессии

15:18

Синтетическая форма псилоцибина — активного компонента галлюциногенных грибов — может быстро облегчить симптомы у пациентов с резистентной депрессией. Об этом говорится в промежуточных итогах исследования американской биотехнологической компании Compass Pathways.

Компания, как утверждается на ее сайте, создала синтетический аналог активного вещества, содержащегося в галлюциногенных грибах, и назвала его Comp360. Теперь специалисты исследуют его эффективность, в частности, при резистентной депрессии, которая не поддается лечению антидепрессантами, и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В рамках исследования влияния Comp360 на резистентную депрессию были проведены два испытания, в которых приняли участие больше тысячи человек. Так, в рамках первого половине испытуемых давали 25 миллиграммов психоделика, а второй — плацебо. Во время второго испытания все участники получили Comp360, но в разных дозировках — 25, 10 или всего один миллиграмм.

Последняя группа была контрольной. Доза у этих участников была слишком низкой, чтобы иметь значительный терапевтический эффект, но достаточно высокой, чтобы участники не могли определить, к какой группе они относятся.

Оба испытания показали, что Comp360 значительно снижает симптомы резистентной депрессии. Некоторые участники с этим заболеванием отреагировали на 25 миллиграммов препарата уже на следующий день, причем эффект от всего одной или двух таких доз сохранялся на протяжении 26 недель.

После завершения клинических испытаний Compass Pathways намерено направить свой препарат для одобрения в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В случае, если ведомство разрешит использовать психоделик против резистентной депрессии, Comp360 выйдет на рынок.

Как отмечает The Economist, FDA может принять решение по поводу препарата в начале 2027 года. Однако даже в случае, если это произойдет, такое лечение будет стоить недешево, а проходить его будет нелегко: для достижения эффекта необходимы две сессии, каждая из которых длится по 6-8 часов и проходит под контролем квалифицированного специалиста.

В 2025 году глава FDA Марти Макари включил лечение с использованием психоделика в список перспективных лекарственных средств, подлежащих ускоренной экспертизе, что должно было сократить срок одобрения с года до одного-двух месяцев. Но когда в конце прошлого года список передали в Белый дом, чиновники из администрации президента США Дональда Трампа наложили вето на Comp360. Причины этого неизвестны.

