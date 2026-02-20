Спасшего ребенка от педофила полицейского обвинили в госизмене

Российский полицейский Иван Семенихин, который участвовал в масштабной операции по поиску и спасению похищенного педофилом семилетнего мальчика, больше года находится в московском СИЗО. В феврале 2025 года его арестовали по делу о госизмене, выяснило издание Би-би-си совместно с проектом BBC Eye.

Семенихин участвовал в поисках бесследно пропавшего в сентябре 2020 года семилетнего мальчика из Владимирской области, имя которого журналисты засекретили под инициалом А. Все попытки найти ребенка с помощью полицейских, Следственного комитета, кинологов, водолазов и тысяч волонтеров были безуспешными. Расследование дела велось по статье об убийстве.

В ноябре того же года с Семенихиным связался спецагент Министерства внутренней безопасности США (DHS) Грег Сквайр, который специализируется на спасении детей от насильников-педофилов. Он переслал Семенихину фотографии ребенка, которые пользователь даркнета под ником LBO (Lover Boy Only — «любитель мальчиков») опубликовал на форуме. Этим ребенком оказался пропавший во Владимирской области в сентябре А. Как выяснилось позже, педофил похитил ребенка, когда тот возвращался из школы, затолкал его в автомобиль и увез к себе в дом.

К поискам ребенка присоединилась офицер уголовной разведки из Сербии Гордана Вуйсич, которая специализируется на расследованиях киберпреступлений и преступлений против детей. На установлении личности Копылова у сыщиков из США, Сербии и России ушла неделя.

19 ноября 2020 года российские полицейские отправились на обыск дома на окраине деревни во Владимирской области, в нескольких десятках километров от дома похищенного мальчика. Там они обнаружили педофила и ребенка, которого он похитил и держал в подвале дома.

Спасение мальчика и его возвращение домой в России назвали чудом. Его похитителя приговорили к почти 20 годам тюрьмы.

После успешной операции, Семенихин и Сквайр продолжали охотиться за насильниками-педофилами, пишет Би-би-си. Однако в феврале 2025 года связь внезапно прервалась.

Именно в том месяце, как выяснили журналисты, Лефортовский районный суд города Москвы отправил Семенихина в СИЗО по обвинению в госизмене. По этой статье ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

«Он мой друг. У меня больше нет контактов в России. Все довольно глухо. А если у нас и появляется зацепка по России, то, к сожалению, дверь туда закрыта. Я знаю, что и для Горданы, и для людей в Австралии, в Великобритании — всегда был Иван. Это не просто мы скучаем по другу. Это детям в вашей стране, в России нужны такие герои, как он, — а сейчас их нет. Вот что по-настоящему грустно. Уже год у них нет своего ангела-хранителя», — отмечает Сквайр.

О том, связан ли арест Семенихина со взаимодействием с иностранными коллегами — неизвестно. Адвокат Иван Павлов считает, что ФСБ могла «ретроспективно» признать контакты российского полицейского с представителями зарубежных спецслужб «шпионажем или выдачей гостайны».