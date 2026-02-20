EN
Экономика

Маск назвал себя крупнейшим налогоплательщиком в истории

23:43

Американский бизнесмен и богатейший человек планеты Илон Маск заявил, что за всю жизнь выплатит налогов на сумму в 500 миллиардов долларов. Об этом он написал в своей социальной сети X.

Однако миллиардер не объяснил, каким образом он рассчитал эту цифру. Маск лишь добавил, что уже заплатил налогов на общую сумму более 10 миллиардов долларов. Он также назвал себя крупнейшим налогоплательщиком-физлицом в истории человечества.

«Я думал, что налоговая служба пришлет мне какой-нибудь небольшой трофей. Он вовсе не должен быть дорогим, пусть трофей будет напоминать нечто такое, что дети получают после победы в соревнованиях по карате. Маленький пластмассовый трофей в цвете золота. Или, не знаю, печеньку», — говорил Маск.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир

В октябре 2025 года бизнесмен стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов. Позже, в феврале 2026, ему покорилась отметка и в 800 миллиардов долларов.

Это произошло после того, как принадлежащая ему ракетная корпорация SpaceX купила его же компанию xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта. Примечательно, что Акции SpaceX стали самым ценным активом бизнесмена, которому также принадлежат 12% акций производителя электроавтомобилей Tesla. Долгое время именно акции Tesla были его наиболее дорогостоящим активом.

На момент выхода новости, по оценкам Forbes, состояние 54-летнего Илона Маска оценивается в 844,7 миллиарда долларов. Он стал соучредителем семи компаний в том числе стартапа по строительству подземных тоннелей The Boring Company и компании по внедрению мозговых имплантатов Neuralink.

