Обвинившая студентов в трусости и отсутствии патриотизма директор колледжа пожаловалась на угрозы и хейт

Директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина Мария Кирсанова пожаловалась на угрозы и хейт после резонансного выступления перед студентами, где она назвала их «трусами» и призвала заключать контракты с Минобороны. Об этом она рассказала изданию Daily Storm.

По словам Кирсановой, после публикации аудиозаписи с ее речью ей начали поступать оскорбления и угрозы убийством в соцсетях и по электронной почте. «Меня даже угрожают убить. Облили грязью как могли. Не думала, что мои детки запишут это [выступление]. Честно, я не выдержу [хейта]», — заявила она.

Среди сообщений, которые она процитировала, были: «Да ты оглядывайся назад», «Да тебя завтра не будет», «Сучка, иди обвешайся гранатами или иди воюй на СВО». Кирсанова сообщила, что даже обратилась в ФСБ, и одного из авторов этих угроз «вычислили в соцсетях». Им якобы оказался «украинец, проживающий в Лондоне».

Директор признала, что во время встречи «дала волю эмоциям», однако от своих слов отказываться не намерена. «Когда я говорила детям “трусливые”, это было на эмоциях. Я люблю свою родину и хочу, чтобы мои дети были такими же. Если бы отмотать время назад — не жалею о речи. Просто, наверное, более мягче выразилась бы», — сказала она. Кирсанова добавила, что, по ее мнению, в России «не хватает патриотизма» и что «нет такого, чтобы как Матросов взял и бросился на амбразуру».

Аудиозапись выступления директора опубликовал журналист Виктор Бобровников. По словам одного из студентов, встреча с Кирсановой состоялась после того, как в колледж приезжали военные и предлагали учащимся заключить контракт на должность оператора беспилотников. Он предположил, что из-за низкого интереса со стороны аудитории руководство собрало старшекурсников для дополнительной беседы.

На записи Кирсанова говорит: «Я столкнулась с огромной проблемой — со страхом, который живет в наших молодых защитниках Отечества». Она утверждает, что некоторые студенты поступили, «чтобы откосить от армии», а один первокурсник якобы сказал: «Мы с мамой посчитали, что пока я отучусь, СВО закончится».

«Ребята, ну Родина требует, надо! А в ответ: “да, что мы в цинковом гробу приедем что ли?” Откуда в вас этот страх? Кто будет защищать нас?» — возмущается директор на записи. По ее словам, «никакой разнарядки» на отправку учащихся на фронт не было, и речь шла о «разъяснительной, убедительной работе». Кирсанова также заявила, что сама бы пошла на войну, но ее «не берут по возрасту».