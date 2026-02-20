EN
Обвинившая студентов в трусости и отсутствии патриотизма директор колледжа пожаловалась на угрозы и хейт

16:22

Директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина Мария Кирсанова пожаловалась на угрозы и хейт после резонансного выступления перед студентами, где она назвала их «трусами» и призвала заключать контракты с Минобороны. Об этом она рассказала изданию Daily Storm.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

По словам Кирсановой, после публикации аудиозаписи с ее речью ей начали поступать оскорбления и угрозы убийством в соцсетях и по электронной почте. «Меня даже угрожают убить. Облили грязью как могли. Не думала, что мои детки запишут это [выступление]. Честно, я не выдержу [хейта]», — заявила она. 

Среди сообщений, которые она процитировала, были: «Да ты оглядывайся назад», «Да тебя завтра не будет», «Сучка, иди обвешайся гранатами или иди воюй на СВО». Кирсанова сообщила, что даже обратилась в ФСБ, и одного из авторов этих угроз «вычислили в соцсетях». Им якобы оказался «украинец, проживающий в Лондоне».

Директор признала, что во время встречи «дала волю эмоциям», однако от своих слов отказываться не намерена. «Когда я говорила детям “трусливые”, это было на эмоциях. Я люблю свою родину и хочу, чтобы мои дети были такими же. Если бы отмотать время назад — не жалею о речи. Просто, наверное, более мягче выразилась бы», — сказала она. Кирсанова добавила, что, по ее мнению, в России «не хватает патриотизма» и что «нет такого, чтобы как Матросов взял и бросился на амбразуру».

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Аудиозапись выступления директора опубликовал журналист Виктор Бобровников. По словам одного из студентов, встреча с Кирсановой состоялась после того, как в колледж приезжали военные и предлагали учащимся заключить контракт на должность оператора беспилотников. Он предположил, что из-за низкого интереса со стороны аудитории руководство собрало старшекурсников для дополнительной беседы.

На записи Кирсанова говорит: «Я столкнулась с огромной проблемой — со страхом, который живет в наших молодых защитниках Отечества». Она утверждает, что некоторые студенты поступили, «чтобы откосить от армии», а один первокурсник якобы сказал: «Мы с мамой посчитали, что пока я отучусь, СВО закончится».

«Ребята, ну Родина требует, надо! А в ответ: “да, что мы в цинковом гробу приедем что ли?” Откуда в вас этот страх? Кто будет защищать нас?» — возмущается директор на записи. По ее словам, «никакой разнарядки» на отправку учащихся на фронт не было, и речь шла о «разъяснительной, убедительной работе». Кирсанова также заявила, что сама бы пошла на войну, но ее «не берут по возрасту».

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
