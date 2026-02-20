Отдаленная российская деревня лишилась почти всех мужчин

Рыбацкая деревня Седанка на Камчатке фактически осталась без мужчин трудоспособного возраста. Почти все они ушли воевать против Украины, сообщает Би-би-си.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

В деревне с населением 258 человек 39 мужчин подписали контракты с Минобороны для участия в боевых действиях. К настоящему моменту 12 из них погибли, еще семеро числятся пропавшими без вести. Весной 2024 года во время визита губернатора Камчатского края Владимира Солодова жительницы Седанки пожаловались ему, что «все мужчины ушли на специальную военную операцию». Фрагмент их разговора показали по государственному телевидению. Женщины говорили, что в деревне почти не осталось мужчин трудоспособного возраста, и теперь «некому рубить дрова на зиму», чтобы топить печи. В условиях отсутствия центрального отопления заготовка дров — необходимое условие выживания в холодное время года, отмечает издание.

Седанка расположена на северо-западе Камчатского полуострова, более чем в семи тысячах километров от линии фронта. Деревня окружена лесотундрой и болотами. С мая по октябрь туда можно добраться по реке или на гусеничной технике, а зимой — только на снегоходе или вертолете. Постоянной работы почти нет, большинство жителей живут за счет рыболовства и собственного хозяйства. Во многих домах отсутствуют водопровод, туалеты и центральное отопление.

Би-би-си регулярно подсчитывает потери российской армии совместно с изданием «Медиазона» и волонтерами. К настоящему времени журналистам удалось установить имена 186 102 российских военнослужащих, погибших с начала полномасштабного вторжения. Подтвержденные потери за 2024 год составили 69 362 человека, за 2025 год — 40 201. По оценке редакции, общее число погибших в 2025 году может достигнуть 80 тысяч. Военные эксперты полагают, что подтвержденные случаи составляют 45–65% от реального числа потерь.

Я переехала в Португалию и счастлива В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя Общество 4 минуты чтения

При это анализ показывает, что 67% погибших — это как раз выходцы из сельской местности и малых городов с населением до 100 тысяч человек, где проживает 48% населения России. Потери особенно высоки в экономически депрессивных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Седанка, о которой идет речь в статье, населена преимущественно представителями коренных народов — коряками и ительменами. И среди малочисленных народов доля погибших непропорционально велика. При этом государственное телевидение здесь активно транслирует стереотипы о представителях коренных народов как о «прирожденных воинах» и метких стрелках, отмечает Би-би-си со ссылкой на источники. В результате многие общины воспринимают это как часть своей идентичности, а власти используют подобные представления для вербовки на войну.