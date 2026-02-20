EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Отдаленная российская деревня лишилась почти всех мужчин

2 минуты чтения 14:30 20 февраля

Рыбацкая деревня Седанка на Камчатке фактически осталась без мужчин трудоспособного возраста. Почти все они ушли воевать против Украины, сообщает Би-би-си.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

В деревне с населением 258 человек 39 мужчин подписали контракты с Минобороны для участия в боевых действиях. К настоящему моменту 12 из них погибли, еще семеро числятся пропавшими без вести. Весной 2024 года во время визита губернатора Камчатского края Владимира Солодова жительницы Седанки пожаловались ему, что «все мужчины ушли на специальную военную операцию». Фрагмент их разговора показали по государственному телевидению. Женщины говорили, что в деревне почти не осталось мужчин трудоспособного возраста, и теперь «некому рубить дрова на зиму», чтобы топить печи. В условиях отсутствия центрального отопления заготовка дров — необходимое условие выживания в холодное время года, отмечает издание.

Седанка расположена на северо-западе Камчатского полуострова, более чем в семи тысячах километров от линии фронта. Деревня окружена лесотундрой и болотами. С мая по октябрь туда можно добраться по реке или на гусеничной технике, а зимой — только на снегоходе или вертолете. Постоянной работы почти нет, большинство жителей живут за счет рыболовства и собственного хозяйства. Во многих домах отсутствуют водопровод, туалеты и центральное отопление.

Би-би-си регулярно подсчитывает потери российской армии совместно с изданием «Медиазона» и волонтерами. К настоящему времени журналистам удалось установить имена 186 102 российских военнослужащих, погибших с начала полномасштабного вторжения. Подтвержденные потери за 2024 год составили 69 362 человека, за 2025 год — 40 201. По оценке редакции, общее число погибших в 2025 году может достигнуть 80 тысяч. Военные эксперты полагают, что подтвержденные случаи составляют 45–65% от реального числа потерь.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

При это анализ показывает, что 67% погибших — это как раз выходцы из сельской местности и малых городов с населением до 100 тысяч человек, где проживает 48% населения России. Потери особенно высоки в экономически депрессивных регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Седанка, о которой идет речь в статье, населена преимущественно представителями коренных народов — коряками и ительменами. И среди малочисленных народов доля погибших непропорционально велика. При этом государственное телевидение здесь активно транслирует стереотипы о представителях коренных народов как о «прирожденных воинах» и метких стрелках, отмечает Би-би-си со ссылкой на источники. В результате многие общины воспринимают это как часть своей идентичности, а власти используют подобные представления для вербовки на войну.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине