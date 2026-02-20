Цены на яйца резко выросли в России

В России за месяц резко подорожали куриные яйца. Так, помимо роста оптовых цен почти в два раза, увеличилась и стоимость яиц в розничной торговле. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным мониторинга крупного производителя упаковки для яиц eggpack.ru, стоимость яиц категории С1 в Москве на 15 февраля составила 110 рублей за десяток. Это на 83% больше, чем месяц назад, и на 89,7% выше показателя прошлого года. Рост цен производителей на 80–100% подтвердил «Коммерсанту» источник в одной из торговых сетей.

По данным Росстата, в России растут и потребительские цены на яйца. По данным на 16 февраля, десяток яиц в рознице стоил в среднем 98,8 рубля. Это на 5,7% выше, чем месяц назад, и на 20,2% выше, чем полгода назад.

В Минсельхозе, комментируя рост цен, отметили, что ситуация с этим продуктом в целом стабильна. Отмечается, что на 18 февраля яйца первой категории у производителей стоили 74,5 рубля за десяток, второй — 56,9 рубля. При этом, как подчеркнули в министерстве, год к году цены на них снизились на 5,7% и 15,8% соответственно.

В одной из торговых сетей предположили, что на рост цен повлияла начавшаяся Масленица и приближение Пасхи. Представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская» добавил, что перед Пасхой, как и Новым годом, в России традиционно растет потребления куриного яйца.

Текущий рост цен начался после длительного спада на рынке, когда цены опускались ниже себестоимости. По данным NTech, продажи яиц в натуральном выражении за год увеличились на 9,9%.

Источник «Коммерсанта» в ритейле заявил, что сейчас торговые сети закупают яйца в среднем в два раза дороже цены продажи. Это связано с тем, что крупные ритейлеры боятся отпугнуть покупателей и привлечь внимание ФАС, поясняет эксперт по аграрному рынку Альбина Корягина.

Эксперты прогнозируют, что рост цен на яйца будет временным. По словам Корягиной, весной с увеличением светового дня цена яиц традиционно снижается.