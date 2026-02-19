EN
Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

2 минуты чтения 13:24

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что Россия намеренно затягивает переговоры по заключению мирного соглашения. Текстовая версия заявления доступна в телеграм-канале политика.

Зеленский рассказал, что ему не нужны разговоры об истории, чтобы перейти к обсуждению условий завершения конфликта. Он также отметил, что лучше знает историю России, чем Владимир Путин историю Украины. 

«Он никогда не был в Украине столько раз. Он был только в больших городах. Я был в маленьких городах (России — прим. “Холода”). С севера до юга. Повсюду. Я знаю их менталитет. Именно поэтому я не хочу тратить время на эти вещи», — отметил Зеленский. 

Также политик заявил, что прочел не меньше исторических книг, чем Путин. Он считает, что россияне «решили изменить себя» и обрести нового царя. Однако Зеленский назвал это выбором самих россиян, который его как украинца не касается. 

Однако политик намерен продолжать переговоры с Россией даже при таких условиях. Единственное, о чем ему интересно поговорить с Путиным — быстрое завершение войны. 

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники сообщил, что российско-украинские переговоры в Женеве «зашли в тупик» из-за главы делегации России Владимира Мединского.

Его позиция во время обсуждения урегулирования конфликта не была проанализирована подробно, однако ранее украинские представители критиковали Мединского за «псевдоисторические лекции» во время переговоров. 

Сам Зеленский говорил, что Мединский и Путин любят «пофилософствовать» об исторических причинах конфликта. Президент Украины отмечал, что у него нет времени «на это дерьмо», поскольку он хочет завершить войну. Возвращение Мединского на позицию главы российской делегации западные СМИ восприняли как попытку Москвы снизить статус переговоров.

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
