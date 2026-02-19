Пожилым супругам удалили опухоли в один день

Американская супружеская пара из Бергенфилда, штат Нью-Джерси, — 73-летний Джон Зиса и 69-летняя Синтия ДеПальма — перенесли операции по удалению опухолей почек в один день. Об этом сообщает издание People.

По данным журналистов, проблемы со здоровьем у Зисы начались в 2008 году, когда ему провели операцию из-за рака простаты. Тогда он познакомился с урологом Мутааром Ахмедом, директором Центра рака мочевого пузыря при Hackensack University Medical Center в Нью-Джерси. Послеоперационные осложнения укрепили их профессиональные отношения, и, по словам Зисы, врач поддерживал его на протяжении всего лечения.

В январе 2025 года у Зисы обнаружили небольшое образование в левой почке. По словам Ахмеда, многие случаи рака почки выявляются случайно — во время УЗИ или компьютерной томографии по другим показаниям. Опухоль у пациента была небольшой, и ему предложили либо наблюдение, либо удаление. Зиса выбрал операцию.

Во время консультации ДеПальма попросила врача посмотреть результаты ее собственной КТ. За несколько недель до этого она обратилась к гастроэнтерологу с жалобами на желудок, после чего прошла обследование. По итогам ей рекомендовали проконсультироваться по поводу почки. Ахмед обнаружил у нее образование большего размера, чем у ее супруга, — примерно с оливку — и рекомендовал хирургическое вмешательство.

ДеПальма предложила провести операции в один день. Идею поддержали и Зиса, и врач. По словам Ахмеда, за свою практику он выполнил более шести тысяч робот-ассистированных операций, однако ранее не оперировал супружескую пару в один день.

Операции состоялись 4 декабря 2025 года в новом корпусе Helena Theurer Pavilion медицинского центра Hackensack University Medical Center. Палаты супругов находились напротив друг друга. Сначала в операционную отправили ДеПальму. По словам врача, операция прошла успешно. После этого Зиса сообщили о благоприятном исходе вмешательства у жены, и вскоре он сам был прооперирован.

Опухоль Зисы оказалась с «очень низким злокачественным потенциалом». У ДеПальмы образование было злокачественным, однако края резекции оказались чистыми, и дополнительное лечение ей не требуется, отметил Ахмед.

Супруги провели в больнице одну ночь и были выписаны на следующий день. По их словам, восстановление заняло около двух недель, при этом первую неделю они испытывали выраженную боль при движении. Пара заранее подготовилась к возвращению домой, сделав уборку и закупив продукты.

В марте супругам назначены контрольные обследования, на которые они планируют пойти вместе.