СМИ предсказали резкое падение нефтегазовых доходов России

В феврале 2026 года нефтегазовые доходы России составят около 410 миллиардов рублей, что вдвое меньше, чем в феврале 2025 года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на результаты собственных подсчетов.

Доходы России от экспорта нефти и газа по итогам января-февраля нынешнего года, по данным агентства, составят примерно 800 миллиардов рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 1,56 триллиона рублей.



При этом, как отмечает Reuters, в российский бюджет на 2026 год заложена сумма нефтегазовых доходов в размере 8,92 триллиона рублей. Между тем поддержку мировым ценам на нефть оказывает растущая напряженность вокруг Ирана, военную операцию против которого, по данным СМИ, готовят США. Так, на фоне ожиданий начала военного конфликта нефть марки Brent подорожала на 1% до 71,26 доллара за баррель.

В свою очередь, издание The Bell напоминает, что нефтегазовые доходы составляют пятую часть всех поступлений в бюджет России.

В начале февраля Reuters, ссылаясь на расчеты близкого к правительству аналитического центра, не предназначенные для публикации, писало, что дыра в российском бюджете может оказать в несколько раз больше, чем ожидалось. Согласно подсчетам агентства, расходы федерального бюджета России в 2026 году превысят целевой показатель в 44,1 триллиона рублей на 4,1-8,4%.

В результате, как говорилось в публикации, дефицит российского бюджета вместо плановых 1,6% ВВП составит от 3,5% до 4,4% ВВП.