Сумма предлагаемой Россией США «нереалистичной сделки» оказалась еще больше

Общая сумма сделки, которую Россия предлагает США в обмен на снятие санкций, превышает 14 триллионов долларов. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал статью журнала The Economist, в которой говорилось, что Россия оценивает предлагаемую сделку в 12 триллионов долларов, а сама сумма называлась «нереалистичной».

Уточнив сумму предлагаемой сделки, Дмитриев выразил уверенность, что США ее примут. «США в конечном итоге отменят санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в 300 миллиардов долларов. Отмена санкций против России отвечает интересам США», — говорится в посте спецпредставителя Путина.

В публикации Economist, о которой идет речь, авторы утверждали, что в обмен на снятие санкций Москва пообещала Вашингтону участие в проектах на 12 триллионов долларов. Так, по словам источников издания, в ходе переговоров по Украине российская сторона предложила близким к Трампу и его семье людям доли в российских энергетических активах, в том числе по добыче нефти и газа в Арктике, а также разработке месторождений редкоземельных металлов и в проектах по созданию центра обработки данных с атомным энергоснабжением и строительству тоннеля под Беринговым проливом.

Собеседники издания рассказали, что в преддверии встречи Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в августе прошлого года Совбезу России представили записку. В ней объяснялось, как представить главе Белого дома «величайшую сделку» между Москвой и Вашингтоном в сфере экономики.

Так, Россию предлагалось описать, как «сокровищницу арктических и северных ресурсов», к освоению которых, получив возможность, якобы устремятся «дюжины суверенных и частных фондов из США и других ныне недружественных стран».

Также предлагалось подчеркнуть, что «все заработают много денег», а «президенты Путин и Трамп потенциально могут получить Нобелевские премии».