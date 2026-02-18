EN
Общество

Российский пропагандист предложил выкидывать людей из окон в «Москва Сити»

2 минуты чтения 15:20 | Обновлено: 15:37

Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил выкидывать людей из окон в «Москва Сити». Такое заявление телеведущий сделал на форуме по кибербезопасности в Екатеринбурге, передает MSK1.RU.

«Неважно, кто у тебя своровал деньги, вопрос — как он их вывел. Если кому-то после нашего эфира понадобятся пароли, явки, адреса — их знают все: город Москва, “Сити”, конкретные офисы. Приезжайте с грузовиками и забирайте деньги. Народ можете не забирать. Можете сразу самоходом из окон. Так будет и надежнее, и другим пример», — заявил пропагандист.

Как следует из программы уральского форума «Кибербезопасность в финансах», Соловьев выступает модератором сессии генерального партнера мероприятия Сбера «Кибермошенничество. К барьеру!». В числе участников указаны прокремлевский пранкер «Лексус», депутат Госдумы Анатолий Аксаков, зампред правления Сбера Станислав Кузнецов и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.

Новость дополняется…

