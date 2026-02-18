Три ребенка погибли во время пожара из-за загоревшейся игрушки

Три ребенка из Приморского края погибли во время пожара в одной из квартир Владивостока. Он начался из-за того, что несовершеннолетний поджег игрушку, сообщает «Вести Приморье» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Огонь начал распространяться по квартире, а дети испугались и не смогли покинуть жилище. Инцидент был записан на видеокамеры, установленные в квартире.

Исполняющий обязанности заместителя начальника регионального управления МЧС Александр Мешков рассказал журналистам, что его ведомство вместе со Следственным комитетом продолжает устанавливать все детали произошедшего. Камеры в квартире установили родители, желавшие таким образом контролировать поведение своих детей.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 12 февраля, в МЧС о пожаре узнали примерно через час, сообщает «Российская газета». К моменту прибытия на место специалистов в подъезде дома уже наблюдалось сильное задымление, пожарным расчетам пришло эвакуировать жильцов соседних квартир. Всего они смогли спасти шесть человек, среди них было два ребенка.

При этом в момент возникновения пожара в квартире не было взрослых, отметили в МЧС. Погибшим детям было три, шесть и девять лет. Власти также возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Региональная прокуратура собирается дать оценку работе органов системы профилактики, которые должны обеспечивать благополучие семей с детьми.

Ранее управление МЧС по Кемеровской области сообщило о пожаре в частной сауне в Прокопьевске, во время которого погибли пять подростков. Телеграм-канал Mash сообщил, что несовершеннолетние отмечали в заведении серию праздников — у троих из них с разницей в несколько дней были дни рождения. Одной из девушек удалось спастить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК).