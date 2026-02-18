EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Операторов связи захотели обязать возвращать деньги жертвам мошенников

2 минуты чтения 12:31

Операторы связи должны в полном объеме возмещать убытки абонентов, пострадавших от действий телефонных мошенников, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующие поправки о компенсациях и штрафах будут внесены в пакет законопроектов «Антифрод 2.0», который сейчас рассматривается в нижней палате парламента, пишет РБК.

«Мы подготовили поправку, в том числе я ее внес, которая предусматривает штраф на телекоммуникационную компанию в полном объеме, если человек потерял по вине телекоммуникационной компании деньги. Потерял миллион, значит миллион должны заплатить плюс дополнительные штрафные санкции», — сказал Аксаков во время выступления на Уральском форуме кибербезопасности.

По его словам, с предложенной поправкой «вроде бы все согласились» и ко второму чтению она будет принята. «Но еще предстоит борьба», — добавил депутат.

В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), комментируя предложение Аксакова, заявили РБК, что термин «по вине оператора» нуждается в точном определении. Неназванный представитель компании подчеркнул, что операторы связи не всегда могут точно определить, является ли звонок мошенническим, ведь он может исходить не только от злоумышленника, но и, например, от медицинского учреждения.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

«Важно для начала определить четко и однозначно критерии того, что считается подозрительным вызовом на абонента и какой абонент может потенциально находиться под воздействием потенциального мошенника. Операторы связи не управляют транзакциями клиентов, совершаемыми с банковского счета, поэтому предлагаемое регулирование не должно подменять требования к банкам по реализации на их стороне надлежащих антифрод мероприятий», — сказал он.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Согласно текущей версии второго пакета «Антифрод», возмещать средства, похищенные с банковского счета, должны сами банки, а средства, списанные с мобильных счетов — операторы, пишет РБК. Однако такой подход привел к спору между участниками рынка. 

Так, кредитные организации настаивали, что операторы должны компенсировать средства, украденные с банковских счетов, если они пропустили мошеннический звонок или задержали передачу данных о клиентах банкам. Операторы же утверждают, что пропуск такого звонка может быть вызван сбоем антифрод-систем. Они также уверены, что банки сами создали финтех-сервисы для удобства клиентов, которые теперь используют мошенники.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась