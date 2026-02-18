Операторов связи захотели обязать возвращать деньги жертвам мошенников

Операторы связи должны в полном объеме возмещать убытки абонентов, пострадавших от действий телефонных мошенников, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующие поправки о компенсациях и штрафах будут внесены в пакет законопроектов «Антифрод 2.0», который сейчас рассматривается в нижней палате парламента, пишет РБК.

«Мы подготовили поправку, в том числе я ее внес, которая предусматривает штраф на телекоммуникационную компанию в полном объеме, если человек потерял по вине телекоммуникационной компании деньги. Потерял миллион, значит миллион должны заплатить плюс дополнительные штрафные санкции», — сказал Аксаков во время выступления на Уральском форуме кибербезопасности.

По его словам, с предложенной поправкой «вроде бы все согласились» и ко второму чтению она будет принята. «Но еще предстоит борьба», — добавил депутат.

В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), комментируя предложение Аксакова, заявили РБК, что термин «по вине оператора» нуждается в точном определении. Неназванный представитель компании подчеркнул, что операторы связи не всегда могут точно определить, является ли звонок мошенническим, ведь он может исходить не только от злоумышленника, но и, например, от медицинского учреждения.

«Важно для начала определить четко и однозначно критерии того, что считается подозрительным вызовом на абонента и какой абонент может потенциально находиться под воздействием потенциального мошенника. Операторы связи не управляют транзакциями клиентов, совершаемыми с банковского счета, поэтому предлагаемое регулирование не должно подменять требования к банкам по реализации на их стороне надлежащих антифрод мероприятий», — сказал он.

Согласно текущей версии второго пакета «Антифрод», возмещать средства, похищенные с банковского счета, должны сами банки, а средства, списанные с мобильных счетов — операторы, пишет РБК. Однако такой подход привел к спору между участниками рынка.

Так, кредитные организации настаивали, что операторы должны компенсировать средства, украденные с банковских счетов, если они пропустили мошеннический звонок или задержали передачу данных о клиентах банкам. Операторы же утверждают, что пропуск такого звонка может быть вызван сбоем антифрод-систем. Они также уверены, что банки сами создали финтех-сервисы для удобства клиентов, которые теперь используют мошенники.