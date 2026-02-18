EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Новая иностранная авиакомпания начала подготовку к полетам в Россию

2 минуты чтения 12:00

Кувейтская авиакомпания Kuwait Airways готовится начать регулярные полеты в Россию. На сайте аэропорта Домодедово появились рейсы этого авиаперевозчика между Москвой и Эль-Кувейтом, которые заявлены трижды в неделю в период с 16 по 28 марта. Внимание на это обратил профильный телеграм-канал «Пристегните ремни | авиация».

В свою очередь, представители пресс-службы аэропорта пояснили авторам канала, что речь идет о запросе слотов, а договор на обслуживания между Домодедово и Kuwait Airways пока не подписан.

Как напоминает телеграм-канал, в конце января Управление гражданской авиации Кувейта официально уведомило Минтранс РФ о планах запустить рейсы в Москву. При этом речь шла также о трех рейсах в неделю со стартом 16 марта. Сейчас в Москву уже летают самолеты другой кувейтской авиакомпании — Jazeera Airways.

Как отмечают авторы канала, появление на российском рынке второго авиаперевозчика из Кувейта может привести к снижению цен на билеты и повышению удобства полетов с пересадками в Кувейте в другие страны Персидского залива.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

В начале февраля «Коммерсантъ» писал, что российские авиакомпании призвали власти пересмотреть подход к регулированию перевозок. По данным газеты, авторов обращения не устраивал рост доли зарубежных игроков на международных линиях. 

Как сообщалось, доля иностранных авиакомпаний на российских международных рейсах по итогам 2025 года выросла с 30% до 47%. При этом за год 65 зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в Россию, увеличили пассажиропоток на 25%, почти до 24 миллионов человек. 

В то же время пассажиропоток российских авиакомпаний на международных линиях вырос за тот же период лишь на 1,6%, до 27,4 миллиона пассажиров, а на внутренних направлениях сократился на 3,8%, до 81,5 миллиона человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась