Новая иностранная авиакомпания начала подготовку к полетам в Россию

Кувейтская авиакомпания Kuwait Airways готовится начать регулярные полеты в Россию. На сайте аэропорта Домодедово появились рейсы этого авиаперевозчика между Москвой и Эль-Кувейтом, которые заявлены трижды в неделю в период с 16 по 28 марта. Внимание на это обратил профильный телеграм-канал «Пристегните ремни | авиация».

В свою очередь, представители пресс-службы аэропорта пояснили авторам канала, что речь идет о запросе слотов, а договор на обслуживания между Домодедово и Kuwait Airways пока не подписан.

Как напоминает телеграм-канал, в конце января Управление гражданской авиации Кувейта официально уведомило Минтранс РФ о планах запустить рейсы в Москву. При этом речь шла также о трех рейсах в неделю со стартом 16 марта. Сейчас в Москву уже летают самолеты другой кувейтской авиакомпании — Jazeera Airways.

Как отмечают авторы канала, появление на российском рынке второго авиаперевозчика из Кувейта может привести к снижению цен на билеты и повышению удобства полетов с пересадками в Кувейте в другие страны Персидского залива.

В начале февраля «Коммерсантъ» писал, что российские авиакомпании призвали власти пересмотреть подход к регулированию перевозок. По данным газеты, авторов обращения не устраивал рост доли зарубежных игроков на международных линиях.

Как сообщалось, доля иностранных авиакомпаний на российских международных рейсах по итогам 2025 года выросла с 30% до 47%. При этом за год 65 зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в Россию, увеличили пассажиропоток на 25%, почти до 24 миллионов человек.

В то же время пассажиропоток российских авиакомпаний на международных линиях вырос за тот же период лишь на 1,6%, до 27,4 миллиона пассажиров, а на внутренних направлениях сократился на 3,8%, до 81,5 миллиона человек.