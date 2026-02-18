Диетолог Минздрава назвала опасность пельменей

В России 18 февраля празднуется День пельменя, так как на Руси пельмени являлись символом благополучия и достатка в доме. Однако употребление в пищу пельменей могут повышать риски развития ряда заболеваний, в частности, из-за высокого содержания в фарше насыщенного жира и соли. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По ее словам, содержание в рационе таких нутриентов, как насыщенные жиры и соль, должно быть ограничено. Врач предупредила, что их чрезмерное потребление является фактором риска для развития ряда патологий, которые приводят к снижению качества и продолжительности жизни.

«Кроме того, тесто для пельменей, особенно покупных, состоит из муки высшего сорта. Она лишена пищевых волокон, потребление которых, наоборот, должно быть увеличено в ежедневном рационе», — добавила диетолог, напомнив, что пищевые волокна являются средством профилактики ряда заболеваний, в том числе болезней ЖКТ.

В мае 2024 года американский телеканал CNBC рассказал о живущей в США 34-летней Саманте Муи, которая отказалась от корпоративной карьеры ради собственного дела и теперь зарабатывает до 10 тысяч долларов в час, обучая людей лепить пельмени.

Как сообщалось, Муи основала компанию Thirsty Dumpling, которая предлагает наборы для самостоятельного приготовления пельменей, а также проводит кулинарные мастер-классы — как офлайн, так и онлайн.

Крупнейший знаток русской кулинарии, советский и российский ученый Вильям Похлебкин считал, что пельмени стали не только национальным русским блюдом, но и «оказались кулинарным изделием, наиболее отвечающим национальным идеалам».