Владельцев дорогих автомобилей решили обложить новым налогом

Группа депутатов «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Государственную думу законопроект о введении разового налога на приобретение дорогостоящих автомобилей, яхт и самолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

Документ предусматривает поправки во вторую часть Налогового кодекса. Авторы инициативы предлагают изменить действующую систему налогообложения таким образом, чтобы при расчете учитывалась реальная стоимость имущества, а не только его технические характеристики.

Согласно законопроекту, при регистрации или покупке автомобиля стоимостью от 20 миллионов рублей предлагается взимать налог в размере от 1% до 4% в зависимости от цены. Максимальная ставка в 4% предусмотрена для автомобилей дороже 100 миллионов рублей.

Аналогичный порядок предлагается установить для яхт, катеров, самолетов и вертолетов стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Для них ставка также составит от 1% до 4%, при этом максимальные 4% будут применяться к судам дороже 300 миллионов рублей.

Налог предлагается сделать разовым: его необходимо будет уплатить при регистрации транспортного средства либо в течение 30 дней со дня покупки. Обязанность по расчету суммы налога возлагается на налогоплательщика — исходя из стоимости приобретения.

Как заявил Сергей Миронов, действующая система налогообложения не отражает реальную платежеспособность владельцев элитной недвижимости и транспортных средств. «Государству сам бог велел увеличивать доходы бюджета за счет тех, кто округляет свои капиталы, за счет их дворцов, усадеб, машин, яхт и самолетов», — подчеркнул он.

По оценке авторов инициативы, принятие закона позволит обеспечить дополнительные поступления в региональные и местные бюджеты и будет способствовать более справедливому распределению налоговой нагрузки.