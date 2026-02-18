Лондонский миллионер почти год ездил на электричках без билета

В Лондоне бывший топ-менеджер финансового конгломерата HSBC Джозеф Моллой предстал перед судом по делу о мошенничестве при оплате железнодорожных поездок. Об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, 53-летний банкир в течение 11 месяцев использовал схему, известную как «пончик»: он приобретал билеты только на начальную и конечную станции маршрута из Орпингтона в центр Лондона, не оплачивая основную часть пути. Для регистрации смарт-карт он указывал вымышленные имена и адреса. Кроме того, Моллой пользовался скидкой 50% по программе Jobcentre Plus, предназначенной для поддержки безработных.

Суд установил, что с октября 2023 года по сентябрь 2024 года Моллой совершил 740 поездок, причинив ущерб на сумму 5911 фунтов стерлингов (около восьми тысяч долларов или больше 600 тысяч рублей).

Адвокат Уилл Хэнсон заявил в суде, что его подзащитный тяжело переживает смерть матери и имеет проблемы со здоровьем. По его словам, Моллой «не может объяснить», почему совершил это правонарушение. «Это было мошенничество, совершенное скрытно, не направленное против какого-либо отдельного лица, и никто из общественности не пострадал, а жертвой стала крупная частная компания», — отметил Хэнсон.

Судья Александр Стейн, в свою очередь, заявил, что у обвиняемого были средства для оплаты проезда. «Вы прекратили эту деятельность по собственной воле до ареста и допроса. Никто не может внятно объяснить, почему вы оказались вовлечены в это преступление», — подчеркнул он.

Суд приговорил Моллоя к десяти месяцам лишения свободы условно, назначил 80 часов общественных работ и запретил пользоваться услугами железнодорожной компании Southeastern Railway в течение года. Кроме того, он обязан выплатить компании компенсацию в размере пяти тысяч фунтов стерлингов (около 6,7 тысяч долларов или больше 514 тысяч рублей).

HSBC Holdings plc — один из крупнейших финансовых конгломератов мира и крупнейший банк Великобритании по объему активов. Основан в 1865 году, обслуживает около 40 млн клиентов в 60 странах, специализируется на международных переводах, коммерческом банкинге и управлении капиталом. В 2015 году Джозеф Моллой возглавлял отдел пассивных инвестиций в HSBC Global Asset Management, а в 2025 году покинул должность и вышел на пенсию.