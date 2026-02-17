В Москве пригрозили странам Европы досмотром кораблей

России «может стать интересно», что перевозят суда, ходящие под европейскими флагами. Так на вопрос «Аргументов и Фактов» о возможных действиях Москвы в случае установления морской блокады со стороны Европы ответил помощник Владимира Путина и бывший секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Чиновник также пообещал, что если России не удастся предотвратить планы Европы по морской блокаде России, то прорывать ее будет военно-морской флот страны. Он считает, что действия стран Европы являются сознательной военной эскалацией.

Патрушев признал, что ситуация на Балтийском море для России становится «непростой». При этом он обвинил власти стран НАТО в разработке планов по блокированию Калининградской области. Сам альянс, по его мнению, создает группировку войск, якобы нацеленную на наступательные действия против России.

Попытки установления морской блокады Патрушев назвал нелегальными. Не соответствующим международному праву он посчитал и понятие «теневой флот», которое используется для описания кораблей, которые перевозят российские энергоресурсы в обход введенных странами ЕС и G7 ограничений.

При этом, по словам Патрушева, Москва попытается урегулировать спор со странами Европы «мирным путем». Одновременно он заявил, что страны Запада утратили уважение к дипломатии и праву.

Помощник Путина комментировал слова главы Генерального штаба Вооруженных Сил Франции генерала Фабьена Мандона. Он допустил, что страны НАТО при необходимости смогут обеспечить блокаду Балтийского моря, поскольку располагают для этого необходимыми средствами и силами.

Также Мандон отметил, что французские вооруженные силы продолжают сотрудничать с союзниками для пресечения деятельности российского «теневого флота». Генерал предупредил, что странам Европы может понадобиться также установление блокады в Средиземного моря для ведения войн в будущем.