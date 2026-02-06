EN
Во Франции допустили блокаду Балтийского моря силами НАТО

2 минуты чтения 15:55

НАТО располагает необходимыми силами и средствами и может в случае необходимости обеспечить блокаду Балтийского моря. Об этом, выступая на военно-морской конференции в Париже, заявил глава Генерального штаба Вооруженных Сил Франции генерал Фабьен Мандон.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

«Хотя Россия сегодня добивается военных успехов в Украине, при этом она понесла стратегические потери, поскольку вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает явные перемены для Балтийского моря, которое при желании может быть закрыто в любой момент. Теперь это море находится под полным контролем НАТО, и для России это плохая новость», — сказал он.

Генерал также сообщил, что Франция готовится к возможным новым крупным военным конфликтам в будущем. При этом он пояснил, что новые войны могут потребовать полного контроля и блокады ключевых морских пространств, включая не только Балтийское, но и Средиземное море.

Кроме того, глава французского Генштаба рассказал об участии ВМС Франции в совместных с союзниками операциях по пресечению деятельности так называемого «теневого флота», который Россия использует для торговли своей нефтью в обход западных санкций. Последний раз о задержании в Средиземном море танкера «теневого флота» президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал 22 января. 

Ранее генерал Фабьен Мандон не раз предупреждал об угрозе со стороны России и призывал французское общество готовиться к возможному полномасштабному военному конфликту. При этом он подчеркивал, что французам необходимо осознать неизбежность человеческих жертв и серьезных экономических последствий в случае начала новой большой войны.

