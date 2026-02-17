EN
Общество

Ученые усомнились в «природной» женской эмпатии

2 минуты чтения 14:06 | Обновлено: 14:07

Новые исследования ставят под сомнение устойчивое представление о том, что женщины по своей природе более эмпатичны, чем мужчины. Все больше данных указывает на то, что различия в уровне эмпатии объясняются преимущественно социальными факторами, а не биологией. Об этом пишет Би-би-си.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

Под эмпатией понимают способность понимать эмоции и мысли других людей и реагировать на них. Ученые выделяют когнитивную эмпатию — умение распознавать чувства и принимать чужую точку зрения — и эмоциональную, то есть собственный отклик на переживания другого человека. В опросниках женщины в среднем действительно набирают немного более высокие баллы. Однако исследователи обращают внимание, что разброс показателей внутри каждой группы значительно превышает различия между мужчинами и женщинами.

Клинический психолог Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн предполагает, что различия в эмпатии могут быть связаны не столько с полом как таковым, сколько с воздействием гормонов во время внутриутробного развития. В его исследованиях уровень тестостерона в амниотической жидкости коррелировал с тем, как дети позже справлялись с тестами на эмпатию и склонность к систематизации — способности анализировать правила и закономерности.

Однако другие ученые считают такую интерпретацию спорной. Так, нейробиолог Джина Риппон отмечает, что мозг ребенка очень чувствителен к влиянию окружающей среды, а идея о «женском» и «мужском» типах мозга не имеет убедительных научных подтверждений.

Крупное генетическое исследование 2018 года с участием более 46 тысяч человек показало, что гены объясняют лишь около 10% различий в уровне эмпатии между людьми. Остальное, по мнению ученых, связано с влиянием среды — воспитанием, социальными нормами и жизненным опытом. При этом исследователи не обнаружили генетических различий, которые были бы напрямую связаны с полом.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Метаанализ 2025 года, объединивший 31 исследование с участием младенцев, также не выявил различий в социальной чувствительности между мальчиками и девочками в возрасте одного месяца. Авторы не обнаружили различий ни в реакции на чужой плач, ни в интересе к лицам окружающих.

Дополнительные эксперименты показывают, что гендерные различия могут зависеть от контекста. В исследовании 2023 года мужчины и женщины демонстрировали схожую мозговую реакцию на изображения боли, однако мужчины оценивали себя как менее эмпатичных. Правда, только в том случае, если только их заранее не информировали, что мужчины также склонны к сопереживанию. Когда участникам предлагали денежное вознаграждение за точность распознавания эмоций, различия между полами исчезали.

Таким образом, исследователи приходят к выводу, что эмпатия — не фиксированная врожденная черта, а способность, которая формируется под влиянием социальных норм, ожиданий и мотивации.

