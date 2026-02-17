Роскомнадзор усилил блокировки VPN

Пользователи стали жаловаться, что один из самых популярных VPN-протоколов VLESS стал работать с перебоями. Это связывают с действиями Роскомнадзора (РКН), который для более эффективных блокировок, вероятно, стал использовать алгоритмы искусственного интеллекта, говорится на DTF.

«Предположительно, РКН активно использует ИИ, чтобы обнаруживать VPN-трафик. Жалобы поступают из разных регионов России как от частных пользователей, так и от операторов VPN-сервисов», — пишут пользователи рунета.

При этом авторы проекта «VPN Generator» отмечают, что блокировки оказались неоднородными: у некоторых россиян не открываются никакие сервисы, а у других VPN-соединение, наоборот, продолжает стабильно работать. Это объясняется принципом сборки VLESS-протокола.

Легендарная Наталья Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков Общество 7 минут чтения

В проекте его называют конструктором, который называется одним словом, но в реальности представляет из себя разные конфигурации кода в зависимости от того, какая команда занималась сборкой.

«Одна команда собрала конфигурацию А, другая — конфигурацию Б. Снаружи это называют «VLESS», но внутри это разные сборки. Можно взять и оперативно поменять ту или иную деталь и быстро восстановить доступность сервиса», — объясняет «VPN Generator».

В проекте полагают, что новое вмешательство РКН не сможет полностью разрушить VLESS-соединение, а VPN-сервисы и «технически грамотные команды» подстроятся под новые методы блокировок.

Ранее стало известно, что работающий в IT-сфере россиянин научился обходить блокировки интернета без использования VPN. Для этого ему потребовалось снять квартиру в Калининградской области и заплатить несколько десятков тысяч рублей.