Общество

Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета

2 минуты чтения 14:18 | Обновлено: 14:42
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета

Работающий в IT-сфере россиянин смог подключиться к Starlink, чтобы обходить блокировки интернета без использования VPN. Об этом он рассказал на сайте Habr.

Пользователь под ником Shadowform рассказал, что летом 2025 года устал от того, что ему каждый раз для работы приходится «чинить VPN». Он понял, что в будущем стабильных способов обхода блокировок будет становиться все меньше.

«Именно в этот момент я впервые задумался не о новом сервисе или очередной конфигурации, а о более радикальном подходе — о смене самой точки входа в сеть. О Starlink я задумывался уже давно, учитывая, что он работает буквально во множестве соседних стран», — поделился россиянин.

Shadowform отметил, что за последние пару лет Starlink стал синонимом «интернета там, где его нет». Быстрый спутниковый интернет с простой установкой и минимальной необходимой инфраструктуры подходит не только для экспедиций или удаленных территорий, но и для «нестандартных задач, таких как обход цензуры, Иран тому пример».

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

Проблема заключалась в том, что в России Starlink официально не работает и к интернету таким образом можно подключиться только вблизи границ. Из-за этого все рабочие варианты связаны со странами, в которых система работает официально.

Так как систему планировалось установить на территории России, пользователь выбрал тариф для роуминга Global Roam за 200 долларов в месяц, который обеспечивает максимальную мобильность без привязки к региону.

Shadowform решил остановиться на Калининградской области. Там он за 110 тысяч рублей приобрел комплект Starlink: антенну, маршрутизатор, блок питания, кабели, подставку и документацию. В следующие четыре дня россиянин ездил по области и искал, где удастся подключиться к интернету.

Еще несколько дней он искал подходящую квартиру в месте, где будет подключение. В итоге он снял однокомнатное жилье за десять тысяч рублей в месяц, где стабильный сигнал удалось поймать с балкона.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

В арендованной квартире россиянин установил узел связи. Антенну Starlink он подключил к обычному роутеру, трафик с которого поступает на выделенный сервер. В ту же систему пользователь завел проводной интернет от местного провайдера в качестве выходного канала данных.

Также Shadowform купил компьютер, на который установил программы для удаленного контроля, камеры для дистанционного наблюдения за системой, элементы «умного дома», а также контроллер, с помощью которого можно перезапускать отдельные устройства.

После установки системы россиянин уехал из Калининградской области и вернулся к работе. По его словам, все это время интернет продолжает работать. Более того, после отключения электричества в районе устройства сами возвращались к работе, а Shadowform лишь получал уведомление о восстановлении связи.

Фото:Unsplash

