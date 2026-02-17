Принадлежащий российскому олигарху «Рижский бальзам» оказался на грани банкротства

Производитель знаменитого «Рижского черного бальзама» — компания Amber Latvijas balzams — накопила налоговый долг перед Латвией на 28 миллионов евро и попросила судебную защиту от кредиторов, сообщает Latvian Public Media.

Amber Latvijas balzams входит в группу миллиардера Юрия Шефлера. Его активы в России после начала войны были национализированы, а международный бизнес признан «экстремистским объединением».

Согласно данным Службы государственных доходов Латвии, еще прошлым летом у предприятия Шефлера не было налоговых долгов, однако осенью они начали быстро расти. В ноябре ведомство запустило процедуру взыскания, и руководство пообещало погасить задолженность. Однако спустя несколько месяцев ситуация только ухудшилась. Теперь суд начал процесс правовой защиты. Его применяют, когда компания не может вовремя платить по счетам и просит дать ей время, чтобы привести финансы в порядок и избежать банкротства.

Представители компании сообщили, что финансовые проблемы связаны с последствиями кибератаки и потери активов в России. В то же время из отчетности следует, что Amber Latvijas balzams выдала займы на десятки миллионов евро другим компаниям внутри своей группы. Аудиторы ранее предупреждали, что часть этих денег может не вернуться.

Дополнительным ударом стало объявление в январе о ликвидации американской Stoli Group — компании той же группы, обеспечивающей значительную часть заказов латвийского завода. Ее банкротство может напрямую повлиять на способность Amber Latvijas balzams рассчитываться с государством и другими кредиторами. На фоне этих событий акции компании, котирующиеся на Балтийской бирже, за последний месяц упали более чем на 50%.

Юрий Шефлер стал известен в конце 1990-х годов из-за конфликта вокруг прав на бренды водки «Столичная» и «Московская». Именно в тот период структуры, связанные с ним, получили права на использование этих товарных знаков за пределами России, однако российские власти оспорили законность сделок. В итоге в России права на бренды были закреплены за государством, а за рубежом на протяжении многих лет продолжались судебные разбирательства между компаниями Шефлера и российскими ведомствами.

После начала войны его активы в России были арестованы и впоследствии национализированы. В 2024 году российский суд признал его бизнес «экстремистским объединением», а самого Шефлера внесли в перечень экстремистов и террористов. В международных рейтингах Forbes в последние годы он фигурирует уже как миллиардер из Швейцарии.