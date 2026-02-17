EN
Экономика

СМИ рассказали о риске полной остановки российского экспорта через Балтику

08:03

Экспорт товаров из России, ведущийся морским путем через Балтику, оказался под угрозой полной парализации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на переписку компаний и отраслевых ассоциаций, а также комментарии властей.

Причина не только в увеличившейся толщине льда в Финском заливе, но и в требованиях российских властей по досмотру кораблей перед выходом в плавание. В некоторых портах их практически невозможно выполнить, считают компании.

Так, капитаны портов вводят ограничение на выход в плавание кораблей без необходимого ледового усиления — их обязательно нужно сопровождать с помощью ледокольной проводки. При этом на российской Балтике наблюдается нехватка ледоколов, а среднее время выхода из порта с сопровождением составляет 8-12 часов.

Ассоциация «Русская сталь» пожаловалась властям на фактическую остановку экспорта металлов на Балтике. Из-за долгого времени проводки это касается и тех кораблей, у которых уже есть ледовая защита, отмечает «Коммерсантъ».

Сама же проводка предоставляется в приоритетном порядке аварийным судам, кораблям с опасным грузом и работающим на регулярных линиях. Остальные вынуждены ждать, это касается и сухогрузов. Такой режим работы уже поставил под угрозу нормальное функционирование некоторых экспортных предприятий из сфер черной и цветной металлургии, а также минеральных удобрений, сообщается в материале.

При этом некоторые требования властей делают крайне затруднительным и заход кораблей в российские порты. Так, российское законодательство требует проводить обязательный водолазный осмотр подводной части всех заходящих в порты Финского залива кораблей, во время него должна вестись видеофиксация.

Однако в Большом порту Санкт-Петербурга и в порту Усть-Луга проведение таких осмотров не работает в стабильном режиме, а на стоянке в районе острова Гогланд из-за льдов стало физически невозможным, считает Ассоциация морских торговых портов.

Экспортеры отмечают, что это требование увеличивает их затраты на сотни миллионов долларов в год. Власти не согласны с оценкой ситуации на Балтике, которую высказывает бизнес — в Минтрансе считают ситуацию с проводкой судов нормальной, а наличие проблем с осмотром подводной части судов отрицают.

