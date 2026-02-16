ФСБ захотела блокировать связь россиянам без угрозы безопасности

ФСБ сможет блокировать связь в России или отдельном регионе, даже при условии отсутствия угрозы безопасности. Это следует из поправок к закону «О связи», на которые обратило внимание издание «Агентство». Из документа следует, что условия для таких блокировок будет устанавливать Владимир Путин.

На прошлой неделе, 13 февраля, в базу Госдумы загрузили версию законопроекта с правками, подготовленными ко второму чтению. Новая редакция документа делает процесс принятия решений об отключении интернета еще проще, сказали опрошенные «Агентством» юристы.

В текущей версии законопроекта говорится, что операторы связи будут обязаны «приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации».

В версии документа, подготовленной к первому чтению, было указано, что услуги связи прекращаются при поступлении «запроса» от ФСБ в случаях, «установленных нормативными правовыми актами президента и правительства, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».

То есть из законопроекта пропали упоминания правительства и угроз безопасности, а «запрос» сменился «требованием», отметило «Агентство».

Эти изменения дадут силовикам возможность ограничивать связь не только для защиты от угроз безопасности, сказал «Агентству» юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов. «Это, скорее, развязывает руки президенту, поскольку он будет определять такие случаи», — подчеркнул он.

С юристом согласился киберадвокат Саркис Дарбинян. «Акты президента еще проще, чем постановление правительства», — добавил он. Новая формулировка делает механизм введения ограничений более централизованным и менее ограниченным по основаниям применения, сказала юристка «ОВД-Инфо» Валерия Ветошкина.

То, что слово «запрос» заменено на «требование», по ее словам, «делает исполнение для операторов связи фактически безальтернативным». При этом изменение формулировок вряд ли сильно отразится на практике применения этого закона после его вступления в силу, добавила Ветошкина.

«Важно учитывать общий контекст: ФСБ в России — крайне влиятельная и широкополномочная спецслужба, обладающая значительными возможностями воздействия на операторов связи и инфраструктуру в целом. Поэтому даже при более мягких формулировках закона ее фактические возможности оставались бы значительными. Поправка, скорее, упрощает юридическое оформление таких требований и снижает формальные барьеры, чем принципиально меняет баланс сил», — пояснила юристка.

Подготовленные правительством поправки в закон «О связи» были внесены в Госдуму в ноябре 2025 года. В конце января депутаты единогласно приняли документ в первом чтении.

Цель законопроекта — снять с операторов ответственность во время отключения связи из-за атак беспилотников, говорил источник агентства «Интерфакс». При этом в документе не указано, об отключении каких именно «услуг связи» идет речь, обратила внимание журналистка Фарида Рустамова. Со ссылкой на юристов она рассказала, что «услугами связи» считаются в частности интернет, телефон и почтовые отправления.