«Обучение служением» появится в обязательной российской школьной программе

В новом учебном году в российском школьном курсе появится новая обязательная программа — «Обучение служением. Первые». Об этом со ссылкой на слова министра просвещения Сергея Кравцова пишет РБК.

Программу включат в обязательный для учеников 10-11 классов предмет под названием «индивидуальный проект». Министр считает, что с ее помощью школьники смогут раскрыть свой потенциал в общественных проектах.

РБК отмечает, что раньше эта программа внедрялась в школы в формате внеурочной деятельности, сейчас администрации заведений смогут привлекать к участию в ней старшеклассников. При этом в материале отмечается, что на подготовку проекта в рамках «Обучения служением» выделяется от 70 до 140 часов, а его реализация может занять до двух лет.

Реализовавшие свои проекты школьники получают до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф», пишет РБК. Позже школьник сможет использовать их для начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз или получении грантов и стипендий.

Программа «Обучение служением.Первые» появилась в 2024 году, в качестве наставников в ее рамках могут выступать не только учителя, но и студенты. Власти считают, что участие в ней позволяет школьникам «выполнять реальные задачи» НКО, бизнеса и органов власти. В качестве успешных проектов, реализованных в ее рамках, РБК приводит создание блокнотов с биографиями жителей Ханты-Мансийска, участвовавших во вторжении в Украину, и обучение по использованию телефонов для пожилых жителей Нижнего Новгорода.

Также с 1 сентября Минпросвещения хочет вернуть в школы оценки за поведение, РБК писал об этом, ссылаясь на проект приказа ведомства. Это решение было принято по итогам реализации пилотного проекта, однако он продолжался менее одного учебного года и работал только в 5-8 классах в 89 школах России.