Названа дата возвращения оценки за поведение в школы России

Министерство просвещения России готовится вернуть оценки за поведение в школе уже со следующего учебного года, который начнется в сентябре 2026 года. Об этом со ссылкой на проект приказа и ответ пресс-службы министерства пишет РБК.

В Минпросвещения рассказали, что распространить практику выставления таких оценок ведомство решило после проведения пилотного проекта. В нем участвовали 89 школ из Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей, а также Мордовии, Чечни и самопровозглашенной ЛНР.

При этом пилотный проект работает менее года — его запустили в сентябре 2025 года и распространили только на учеников 5-8 классов. Участвующие в нем школы сами выбирали модель оценивания из трех опций — два, три или пять уровней оценивания.

Подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания считает, что введение оценок за поведение было поддержано «большей частью школьников», а учителя смогут более детально относиться к каждому ученику и корректировать воспитательную работу.

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков раскритиковал инициативу Минпросвещения. Он считает, что чиновники пытаются найти «палочку-выручалочку», которая поможет решить имеющиеся в школе проблемы в отношениях детей с учителями и между собой. Казаков сомневается, что введение оценок за поведение будет иметь положительный эффект.

Активно разрабатывать идею о возвращении оценки за поведение Минпросвещения начало в декабре 2024 года после слов Владимира Путина на заседании Совета по правам человека. Тогда он удивился, что этот вид отметки в российских школах был отменен. Тогда же Путин заявил, что при возвращении отметка должна быть равноценна другим.

Оценку за поведение в школах отменили в конце 1980-х, отмечает РБК. Минпросвещения рассчитывало включить предложение о ее возвращении в разрабатываемую Стратегию развития образования до 2036 года.