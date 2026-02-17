Несколько нефтяных компаний России оказались на грани банкротства

Банк ВТБ намерен подать заявления о банкротстве нескольких нефтяных компаний, входящих в группу First Oil, связанную с бывшим гендиректором «Сибура» Яковом Голдовским. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на публикации в реестре юридически значимых сведений.

Речь идет о компаниях «Тарховское», «Косьюнефть», «Динью», «Западно-Новомолодежное», ЦНПСЭИ и «Печоранефтегаз» (ПНГ). Последняя является ключевой структурой группы. На нее и дочерние предприятия приходится более 80% добычи и около 85% выручки First Oil.

Согласно отчетности ПНГ, на конец 2024 года обязательства по кредиту перед ВТБ составляли 5,93 миллиарда рублей. Остальные компании выступают поручителями по этому займу. ПНГ обращалась в банк с просьбой о рефинансировании, переговоры продолжаются. ВТБ ситуацию не комментирует, связаться с Голдовским журналистам не удалось.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами Общество 11 минут чтения

First Oil работает в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), ежегодная добыча группы достигает 500 тысяч тонн нефти. Подтвержденные и вероятные запасы оцениваются в 14 миллионов тонн.

Голдовский приобрел First Oil в 2019 году. В том же году группа нарушила часть условий по кредиту. В 2020 году долг реструктурировали, при этом компания обязалась поддерживать минимальный уровень добычи, однако выполнить это требование не смогла. В 2021 году НКР при присвоении оценки указало на высокую долговую нагрузку группы.

По итогам 2024 года выручка ПНГ выросла более чем в два раза — до 11,3 миллиарда рублей. При этом компания получила чистый убыток в размере 1,65 миллиарда рублей.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год Экономика 8 минут чтения

Собеседники издания «Коммерсантъ» связывают ухудшение финансового положения группы с резким падением цен на нефть в период пандемии, а также с ростом ключевой ставки и санкциями против российской нефтяной отрасли. В 2024 году к проекту присоединились инвесторы из Казахстана, которые планировали увеличить добычу до миллиона тонн в год, однако долговая нагрузка продолжила расти.

Юристы отмечают, что публикация уведомления о намерении подать заявление о банкротстве не означает автоматического начала процедуры. У компаний еще есть возможность договориться с кредитором о реструктуризации или погасить задолженность. Однако если ВТБ подаст заявление и суд сочтет его обоснованным, будет введена процедура наблюдения, после чего кредиторы решат дальнейшую судьбу бизнеса.