Общество

СМИ рассказали о тяжелых потерях российских военных из-за ложных докладов об успехах

2 минуты чтения 16:05

Российская армия все чаще захватывает украинские села и города «в кредит», то есть отчитывается о взятии населенного пункта раньше, чем оно происходит на самом деле. Это приводит к мясным штурмам, в которых гибнут множество солдат, рассказали «Важные истории».

Доклады командованию о ложных успехах встречались на всем протяжении войны России с Украиной. В частности, в 2023 году Z-блогер Роман Алехин цитировал слова российского военного о существовании «двух карт» — реальной и «для Генштаба».

Но в последнее время подобных случаев становится все больше, отметили «Важные истории». Так, в ноябре 2025 года командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил Владимиру Путину о взятии города Купянск в Харьковской области. Z-сообщество тогда отмечало, что о контроле над населенным пунктом речи не идет.

Вскоре ВСУ начали операцию по освобождению Купянска и добились заметных успехов, отметили журналисты. 12 декабря 2025 года видео на въезде в город записал президент Украины Владимир Зеленский. К середине февраля украинские военные заявили, что контролируют большую часть населенного пункта.

В конце января начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался о захвате города Купянск-Узловой, хотя ближайшие позиции российских военных находятся в нескольких километрах от него. В подтверждение своего контроля над городом ВСУ опубликовали видео из его центра. Тогда Минобороны направило в населенный пункт диверсантов, чтобы те тоже сняли ролик. Россияне проникли в Купянск-Узловой, но попали в плен.

«Важные истории» предположили, что российские военные берут населенные пункты «в кредит» из-за желания генералов отчитаться перед руководством, так как задачи ставятся «с самого верха». При этом доклады о несуществующих успехах вводят в заблуждение Владимира Путина. Именно из-за них он, по словам источников The Financial Times, поверил в возможность скорой победы и теперь не спешит завершать войну.

Захваты населенных пунктов «в кредит» в итоге приводят к большим потерям, отметили «Важные истории». Когда ситуацию на фронте нужно привести в соответствие картам, российских солдат отправляют в мясные штурмы без разведки, а иногда и дезинформируют их по поводу наличия противника.

В таких случаях подразделения вынуждены экономить боеприпасы и дроны, а также наступать без поддержки авиации и артиллерии. Чтобы компенсировать потери, командиры отправляют на штурм непрофильных специалистов: связистов, операторов беспилотников и других, что только умножает потери.

