СМИ сообщили о занижении Кремлем ущерба от войны на территории России

2 минуты чтения 11:55 | Обновлено: 12:16

Последствия войны, начатой Владимиром Путиным против Украины почти четыре года назад, становятся все более ощутимыми для приграничных регионов России. Но власти предпочитают не говорить об этом, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, особенно заметны последствия обстрелов в Белгороде, расположенном примерно в 40 километрах от границы с Украиной. После последних украинских ракетных ударов в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Разрушения оказались настолько серьезными, что часть жителей может остаться без горячей воды до конца отопительного сезона. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановить подачу горячей воды в дома, подключенные к централизованной системе отопления, в ближайшие месяцы, вероятно, не удастся. При этом температура воздуха в регионе опускается до минус 10 градусов.

По словам Гладкова, около 80 тысяч человек остались без отопления, примерно три тысячи — без газоснабжения, еще около тысячи — без электричества. Региональные власти объявили частичную эвакуацию: детей, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пожилых людей, проживающих в одиночку, временно вывозят в соседние регионы до стабилизации ситуации.

С перебоями в работе коммунальной инфраструктуры столкнулись и другие приграничные территории. В Брянской области, как сообщил губернатор Александр Богомаз, произошла «самая мощная атака беспилотников» с начала войны. Только за половину дня, по официальным данным, были сбиты 120 дронов. Жители региона также остались без света и отопления. В Курской области продолжаются атаки беспилотников после интенсивных боевых действий прошлого года, когда российские силы пытались вернуть контроль над территориями, занятыми украинскими военными в ходе неожиданного вторжения.

При этом, как отмечает Bloomberg, на федеральном уровне тема последствий войны для российских регионов практически не обсуждается. В Москва официальные лица и государственные СМИ уделяют ограниченное внимание разрушениям на российской территории. Информация о масштабах ущерба поступает главным образом от региональных властей и публикуется нерегулярно. Публичной критики в адрес Кремля за то, что боевые действия фактически приблизились к российским городам, не звучит.

На этом фоне интенсивность ударов остается высокой по обе стороны границы, несмотря на дипломатические усилия при посредничестве США. По данным президента Украины Владимира Зеленского, только за последнюю неделю Россия запустила по украинской территории около 1300 беспилотников, более 1200 управляемых авиабомб и десятки ракет, нанеся удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. В ответ украинские атаки продолжают затрагивать объекты в приграничных российских регионах.

