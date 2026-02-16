EN
Кремль ответил на новые обвинения в убийстве Навального

2 минуты чтения 13:13 | Обновлено: 13:22

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков впервые прокомментировал новые обвинения в убийстве лидера российской оппозиции Алексея Навального, выдвинутые в адрес Кремля.

«Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны, мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем», — сказал Песков.

Накануне представители пяти европейских стран, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявили, что погибший в колонии Алексей Навальный был смертельно отравлен.

По их словам, в биоматериалах, взятых у Навального после его смерти, обнаружен сверхтоксичный яд — эпибатидин. В природе его выделяет один из видом обитающей в Южной Америке древесной лягушки, однако его можно синтезировать искусственно. Синтезом эпибатидин, как следует из открытых источников, занимались, в частности, специалисты ГосНИИОХТ, где также был разработан яд «Новичок», которым Навального в 2020 году отравили сотрудники ФСБ.

Обнаружив яд в биоматериалах Навального, европейские представители заявили, что только у российского государства были возможности доставить его в удаленную колонию за Полярным кругом, где содержался Навальный, и отравить его.

Российские власти сообщили о смерти Алексея Навального в исправительной колонии строгого режима у поселка Харп 16 февраля 2024 года. Как утверждалось, смерть наступила по естественным причинам. Однако близкие и соратники Навального обвинили в его смерти лично Владимира Путина. В свою очередь, российские силовики долго отказывались выдавать тело оппозиционера родственникам, шантажируя их и угрожая похоронить Навального в безымянной могиле.

