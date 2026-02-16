EN
Общество

СМИ: в Петербурге массажистка умерла от усталости на работе

2 минуты чтения 15:50

В Петербурге 36-летняя сотрудница спа-центра из Индонезии скончалась от переутомления во время рабочего дня. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

По данным издания, в день всех влюбленных в салоне была плотная запись, и женщина с утра практически без перерывов обслуживала клиентов. Коллеги утверждают, что она жаловалась на усталость и большой поток посетителей.

Как сообщается, после нескольких часов работы массажистка почувствовала себя плохо и прилегла на кушетку в кабинете, чтобы отдохнуть. Попытавшись встать, она потеряла сознание. Женщину экстренно госпитализировали с подозрением на переутомление. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. По данным источников, она умерла примерно через два часа после обморока.

Гражданка Индонезии приехала в Петербург около полугода назад на заработки и была официально трудоустроена в спа-центре. На родине у нее остались двое несовершеннолетних детей. Сейчас родственники ожидают оформления свидетельства о смерти и медицинских документов, чтобы организовать транспортировку тела в Индонезию. Официальных комментариев полиции о причинах смерти на момент публикации не приводится.

Ранее СМИ писали о жителе Казахстана, который годами злоупотреблял энергетическими напитками из-за усталости на работе и чуть не умер. Мужчина в течение пяти лет ежедневно выпивал до 8–10 банок энергетиков, пытаясь справиться с изнурительным графиком. Он работал поваром по много часов подряд без выходных и перерывов.

