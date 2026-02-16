Ученые раскрыли простой способ профилактики 50 болезней

Регулярная чистка зубов и посещение стоматолога могут снизить риск развития более чем 50 заболеваний. Об этом заявили ученые на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Финиксе, передает The Telegraph.

По словам экспертов, плохое состояние полости рта связано с артритом, болезнью Паркинсона и деменцией. Бактерии во рту, как показывают исследования, могут вызывать воспалительные процессы и инфекции в разных частях организма. Специалисты отмечают, что влияние состояния зубов на общее здоровье оказалось шире, чем считалось ранее.

Профессор Альпдоган Кантарчи из Университета Миннесоты заявил, что пародонтит — запущенная форма заболевания десен — может повышать факторы риска нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию. По его словам, заболевание не является прямой причиной деменции, однако способно ускорять ее развитие у людей из группы риска.

По словам, поддержание здоровья зубов может быть связано со снижением риска более чем 50 системных заболеваний. Он ссылается на исследования, которые показывают, что люди с легкими или умеренными заболеваниями, которые регулярно чистят зубы, посещает стоматолога и проходят профессиональную чистку, демонстрируют лучшие когнитивные показатели.

Также эксперименты на животных показали, что пародонтит может усиливать воспаление мозга, а патогенные бактерии из полости рта способны преодолевать гематоэнцефалический барьер.

Доцент медицины Университета Джонса Хопкинса Фелипе Андраде представил данные о том, что возбудители заболеваний десен играют роль в развитии ревматоидного артрита.

Профессор Нобухико Камада из Университета Мичигана сообщил, что бактерии полости рта могут влиять на микробиом кишечника, повышая риск воспалительных заболеваний кишечника и колоректального рака.

Кантарчи также отметил, что употребление сладкой и ультрапереработанной пищи способствует росту случаев кариеса и заболеваний десен. По его словам, рост популярности готовой еды и сервисов доставки привел к сокращению потребления натуральной пищи и домашней кухни, что отражается на состоянии зубов и полости рта. Эксперт подчеркнул, что необходимо повышать осведомленность о связи здоровья полости рта и общего состояния организма.

Кантарчи рекомендовал чистить зубы два–три раза в день, особенно после употребления сладкой или прилипающей к зубам пищи. Тем, кто может чистить зубы только один раз в день, он советовал делать это перед сном. Пожилым людям с нарушением моторики профессор рекомендовал использовать электрические зубные щетки, а также очищать язык, который является источником бактерий.