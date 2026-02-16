EN
Ученые раскрыли простой способ профилактики 50 болезней

2 минуты чтения 16:15

Регулярная чистка зубов и посещение стоматолога могут снизить риск развития более чем 50 заболеваний. Об этом заявили ученые на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Финиксе, передает The Telegraph.

По словам экспертов, плохое состояние полости рта связано с артритом, болезнью Паркинсона и деменцией. Бактерии во рту, как показывают исследования, могут вызывать воспалительные процессы и инфекции в разных частях организма. Специалисты отмечают, что влияние состояния зубов на общее здоровье оказалось шире, чем считалось ранее.

Профессор Альпдоган Кантарчи из Университета Миннесоты заявил, что пародонтит — запущенная форма заболевания десен — может повышать факторы риска нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию. По его словам, заболевание не является прямой причиной деменции, однако способно ускорять ее развитие у людей из группы риска.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

По словам, поддержание здоровья зубов может быть связано со снижением риска более чем 50 системных заболеваний. Он ссылается на исследования, которые показывают, что люди с легкими или умеренными заболеваниями, которые регулярно чистят зубы, посещает стоматолога и проходят профессиональную чистку, демонстрируют лучшие когнитивные показатели.

Также эксперименты на животных показали, что пародонтит может усиливать воспаление мозга, а патогенные бактерии из полости рта способны преодолевать гематоэнцефалический барьер.

Доцент медицины Университета Джонса Хопкинса Фелипе Андраде представил данные о том, что возбудители заболеваний десен играют роль в развитии ревматоидного артрита.

Профессор Нобухико Камада из Университета Мичигана сообщил, что бактерии полости рта могут влиять на микробиом кишечника, повышая риск воспалительных заболеваний кишечника и колоректального рака.

Кантарчи также отметил, что употребление сладкой и ультрапереработанной пищи способствует росту случаев кариеса и заболеваний десен. По его словам, рост популярности готовой еды и сервисов доставки привел к сокращению потребления натуральной пищи и домашней кухни, что отражается на состоянии зубов и полости рта. Эксперт подчеркнул, что необходимо повышать осведомленность о связи здоровья полости рта и общего состояния организма.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

Кантарчи рекомендовал чистить зубы два–три раза в день, особенно после употребления сладкой или прилипающей к зубам пищи. Тем, кто может чистить зубы только один раз в день, он советовал делать это перед сном. Пожилым людям с нарушением моторики профессор рекомендовал использовать электрические зубные щетки, а также очищать язык, который является источником бактерий.

