С дефицитом пожарных решили бороться с помощью срочников

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) столкнулось с дефицитом кадров из-за низких зарплат. Нехватку работников собираются закрывать за счет военнослужащих-срочников, сообщил в разговоре с «Коммерсантом» глава МЧС Александр Куренков.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — заявил Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

При этом Куренков отметил, что низкие зарплаты получают «как рядовые специалисты», так и сотрудники, обладающие высокой степенью квалификации и подготовки. Кроме того, он добавил, что МЧС значительно недополучает финансирования из государственного бюджета. Из-за этого ведомство не может покупать жилье, которое приобретается для пожарных по субсидиям. По словам Куренкова, объем ежегодного финансирования оценивается только в «1% от потребности».

Издание отмечает, что на данный момент, согласно закону «О статусе военнослужащих», проходить срочную службу в МЧС можно только через обращение в соответствующие военные комиссариаты. А для того, чтобы занимать воинские должности в подразделениях МЧС, необходимо иметь высшее профессиональное образование.

Ранее стало известно, что Кремль решил подчинить два основных силовых ведомства России, Росгвардию и МЧС, начальнику Генштаба Валерию Герасимову. В рамках этих изменений около 50 тысяч сотрудников спасательного корпуса МЧС могут перевести в Росгвардию. Таким образом Владимир Путин, по мнению аналитиков Института изучения войны, стремится защитить свой политический режим.