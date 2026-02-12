EN
Политика

Эксперты рассказали о новом способе Путина защитить режим

13:53

Кремль решил подчинить два основных силовых ведомства России, Росгвардию и МЧС, начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Таким образом Владимир Путин стремится защитить свой режим, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, накануне Путин подписал указ, определяющий Генеральный штаб как главный командный орган для Росгвардии. В документе говорится, что Генштаб будет организовывать командование и управление войсками Росгвардии и их применение как в мирное, так и военное время. Также Генштаб будет отвечать за боевую и мобилизационную готовность росгвардейцев, их боевое обеспечение и организацию разведки.

Кроме того, в отчете ISW сказано, что 3 февраля неназванный российский источник рассказал о возможных планах российского Совета безопасности упразднить Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) и объединить часть его сотрудников с Росгвардией. В рамках этих изменений около 50 тысяч сотрудников спасательного корпуса МЧС могут перевести в Росгвардию.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

«Путин, вероятно, стремится к этим изменениям, чтобы защитить свой режим, особенно учитывая, что Росгвардия не смогла противостоять силам ЧВК “Вагнер” во время мятежа в июне 2023 года», — сказано в отчете.

В нем отмечается, что Путин создал Росгвардию в 2016 году, взяв прямой контроль над частью сил МВД. При этом он «намеренно расплывчато определил обязанности Росгвардии, чтобы предоставить себе прямые полномочия по контролю над протестами и защите своего режима от переворота».

Эксперты добавили, что Путин может воспринимать Росгвардию как растущую угрозу своему режиму, особенно после мятежа военных Евгения Пригожина и после того, как руководство Росгвардии попыталось использовать мятеж и военные неудачи России в Украине «для расширения своей власти».

Подчинение Росгвардии и МЧС Герасимову значительно усилит его контроль над российскими силовиками и будет выглядеть как награда начальнику Генштаба за лояльность Путину. Кроме того, эти изменения, вероятно, упростят набор военнослужащих, поскольку раньше Минобороны и Росгвардия конкурировали за новобранцев, заключили в ISW.

