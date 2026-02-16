Российская нефтяная отрасль оказалась на пороге нового кризиса

Российские нефтедобывающие компании могут быть вынуждены сократить добычу из-за проблем с экспортом, сообщил профильный обозреватель Reuters Рон Буссо.

Он отметил, что в последние месяцы экспорт российской нефти замедлился, так как президент США Дональд Трамп усилил санкции и пообещал Индии снизить торговые пошлины, если страна сократит закупки российской нефти. Также повлиял введенный Евросоюзом в январе запрет на импорт топлива, произведенного из российской нефти.

Из-за этого, по данным аналитической компании Kpler, экспорт российской нефти морским транспортом сократился с 3,8 миллиона баррелей в сутки в декабре до 3,4 миллиона баррелей в сутки в январе, а в феврале составляет около 2,8 миллиона баррелей в сутки.

В то же время объем российской нефти, хранящейся на судах, в последние месяцы поднялся до рекордного уровня, превысив 150 миллионов баррелей, а многие танкеры снизили скорость — оба этих фактора свидетельствуют об ослаблении спроса, отметил Буссо.

Из-за увеличения времени, которое танкеры «теневого флота» России проводят в море, число судов, доступных для хранения топлива, сокращается. Из-за этого российским нефтедобывающим компаниям приходится направлять все больше сырья в хранилища.

Размер российских наземных хранилищ нефти неясен, поскольку правительство не публикует данные, но оставшийся объем, по-видимому, ограничен. По данным старшего аналитика по нефти компании Kpler Навина Даса, запасы нефти на суше составляют около 16 миллионов баррелей, или примерно 51% от емкости, согласно спутниковому мониторингу резервуаров.

При таких темпах наземные хранилища могут быстро заполниться, если экспорт останется ограниченным, и у производителей останется мало вариантов, кроме как сократить добычу.

Доходы от нефти и газа — основные источники дохода Кремля, они составляют почти четверть поступлений в федеральный бюджет, отметил Буссо. Он добавил, что финансы Москвы уже испытывают нагрузку из-за значительных расходов на войну.

Снижение добычи нефти в сочетании с более значительными скидками на экспорт еще больше сократят доходы Москвы от продажи сырья, усугубив финансовое давление на Россию, написал обозреватель, подчеркнув, что именно этого и добивается Запад.