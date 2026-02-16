EN
Роддом в Грузии заподозрили в торговле детьми

2 минуты чтения 09:53 | Обновлено: 09:54

Семья из Тбилиси ищет дочь, которую 26 лет назад в роддоме объявили умершей. Родители подозревают, что ребенка могли продать и вывезти в Россию. Об этом пишут телеграм-каналы «112» и Baza со ссылкой на свидетельства близких семьи.

По словам родственников, 18 января 2000 года у женщины по имени Инесса родилась дочь. Роды прошли с осложнениями, поэтому новорожденную сразу же перевели в детскую больницу. На следующий день родителям сообщили о смерти девочки, при этом тело семье так и не выдали. Сотрудники медучреждения заявили, что похороны пройдут на кладбище при больнице, и попросили у родителей 150 долларов на организацию захоронения.

На протяжении многих лет сомнений в смерти ребенка не было. Но они появились  после того, как в интернете начали активно обсуждать предполагаемые схемы продажи младенцев в грузинских роддомах в 1990-х и начале 2000-х годов. Семья решила проверить обстоятельства смерти дочери и начала собственное расследование.

По словам племянницы Инессы, семье удалось связаться с врачом, который вел беременность. Как утверждают родственники, он рассказал о существовании «заказов» на новорожденных и допустил, что девочку могли планировать продать. Предполагаемые покупатели, по этой версии, отказались от сделки, после чего ребенка могла забрать одна из сотрудниц больницы.

После этого семья обратилась в архивы медучреждений. По их словам, им удалось найти только перинатальную карту девочки, однако отметки о ее смерти в документе нет. В больнице сообщили, что архивы за те годы частично уничтожены. Выяснилось также, что кладбища при больнице, на котором якобы похоронили девочку, никогда не существовало. В ритуальных службах сведений о захоронении тоже нет.

Сейчас семья пытается установить личность сотрудницы больницы, которая, как они предполагают, забрала ребенка себе. По их версии, девушка 2000 года рождения может находиться в России, в том числе в регионах, граничащих с Грузией. Родственники предполагают, что она могла сохранить грузинскую фамилию или, наоборот, быть записанной под другой фамилией.

В 2023 году издание OC Media в материале о предполагаемой многолетней схеме продажи новорожденных рассказало историю Нини Мохевишвили. В публикации говорилось, что девушка узнала от приемной матери, что была куплена вскоре после рождения у акушера-гинеколога Александре Баравкови, который в 1990-е годы возглавлял роддом в городе Рустави. По словам Мохевишвили, она пыталась лично встретиться с врачом и добиться объяснений, однако получила лишь уклончивые ответы и насмешки. Сам Баравкови отрицал причастность к незаконной передаче детей и заявлял журналистам, что не знаком с Нини.

