Рабочего фабрики линчевали и сожгли за оскорбление пророка Мухаммеда

В Бангладеш толпа линчевала и сожгла 28-летнего работника швейной фабрики Дипу Чандру Даса. Инцидент произошел 18 декабря в городе Маймансингх. Мужчину, исповедовавшего индуизм, обвинили в оскорблении пророка Мухаммеда. Об этом пишет Би-би-си.

По данным полиции, вечером на фабрике, где Дас работал младшим инспектором по качеству, распространился слух, что он якобы произнес оскорбительное высказывание. После этого к предприятию начали стекаться разгневанные люди.

К вечеру у ворот фабрики собралась толпа численностью более тысячи человек — собравшиеся требовали выдать рабочего. Камеры наблюдения зафиксировали попытки взломать ворота и прорваться внутрь. В результате Даса вывели за пределы здания, избили, а затем протащили к оживленной трассе, где привязали к дереву и подожгли. Полиция задержала более 22 человек, в том числе нескольких сотрудников фабрики и имама местной мечети. Следователи полагают, что всего в нападении могли участвовать около 150 человек.

Убийство вызвало широкий международный резонанс, в том числе в соседней Индии, и усилило дискуссию о положении религиозных меньшинств в Бангладеш. Индуисты составляют около 9% населения страны, численность которого достигает 174 миллионов человек, уточняет Би-би-си.

Правительство Бангладеш, в свою очередь, заявляет, что с января по декабрь 2025 года полиция зафиксировала 645 инцидентов с участием представителей меньшинств. При этом почти девять из десяти таких случаев не носили межконфессионального характера, а были связаны с бытовыми или имущественными конфликтами. Власти признают, что 71 инцидент имел явный религиозный подтекст — в том числе 38 случаев вандализма в храмах, восемь нападений на храмы и одно убийство. Эти данные, однако, заметно расходятся с оценками правозащитных организаций, которые фиксируют большее число нападений и случаев религиозно мотивированного насилия.

Как отмечает Би-би-си, Дас был единственным кормильцем семьи. Он работал на фабрике, производящей одежду для экспорта в США и Европу. Работодатель пообещал выплатить компенсацию и помочь построить дом его родственникам. Временное правительство страны также заявило о материальной поддержке семьи погибшего.