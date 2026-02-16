Экс-полицейский шантажировал партнершу угрозами смерти и симулировал рак

Экс-сотрудника британской полиции приговорили к двум с половиной годам заключения за контроль и манипуляции в отношении партнерши и неправомерный доступ к полицейским базам. Об этом сообщает The Telegraph.

«Бухарестский вампир» Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь Криминал 9 минут чтения

Суд установил, что 65-летний бывший детектив Майкла Харви симулировал онкологическое заболевание, лгал о пережитом в детстве сексуализированном насилии и угрожал самоубийством, чтобы удержать женщину в отношениях. Он утверждал, что проходит лечение от рака и страдает посттравматическим стрессовым расстройством после участия в спасательных операциях во время цунами в Шри-Ланке в 2004 году. Когда партнерша требовала, чтобы он съехал, Харви угрожал перерезать себе вены или повеситься в ее доме. При этом все это время Харви был женат, но утаивал этот факт.

По данным издания, Харви познакомился с Кэтрин Добсон в 2012 году в супермаркете Asda в городе Ротенстолл. Он сделал ей комплимент, а затем тайком проследовал за ней на парковку и записал номер ее автомобиля. Позже он проверил женщину по национальной полицейской базе, чтобы выяснить, состоит ли она в отношениях. Спустя несколько месяцев они вновь «случайно» встретились, и Харви убедил ее дать ему номер телефона и согласиться на свидание.

Он представился одиноким полицейским, который занимается расследованием сексуализированных преступлений. «Я подумала, что не может быть человека надежнее, чем тот, кому платят за защиту женщин и детей», — рассказала Добсон. Но в итоге, по ее словам, Харви оказался «мастером манипуляции».Позднее уже в суде выяснилось, что на самом деле он не расставался с супругой.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами Общество 11 минут чтения

Со временем Харви убедил Добсон разрешить ему переехать к ней без оплаты аренды. Он утверждал, что испытывает финансовые трудности, хотя в периоды больничного получал 90% своей заработной платы. После серии жестоких манипуляций с угрозами самоубийства Добсон все же обратилась в полицию, а еще через год ей удалось добиться принудительного выселения мужчины.

По итогам разбирательства суд признал Майкла Харви виновным в контролирующем и принуждающем поведении, а также в неправомерном доступе к полицейским базам данных. Ему также запретили приближаться к бывшей партнерше и связываться с ней в течение 10 лет.