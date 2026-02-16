Данные о работе назвали «золотой жилой» для мошенников

Данные о месте работы, должности, а также имена руководителей и коллег, которые россияне часто публикуют в соцсетях, представляют собой «золотую жилу» для мошенников. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

«Указание текущей должности, компании, проектов, контактов коллег — золотая жила для целевого фишинга. Письмо, якобы от руководителя, с просьбой срочно перевести деньги контрагенту, выглядит в разы убедительнее, если злоумышленник знает имена, должности и специфику работы жертвы», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что орудием в руках злоумышленников может стать практически любая информация о социальных связях потенциальной жертвы, например, открытые комментарии, список друзей и совместные фотографии. Публикация подобных данных может сделать уязвимым даже хорошо защищенного в остальном пользователя, предупредил Бадеров.

«Если взломать человека сложно, атаку могут начать с менее защищенного коллеги, родственника или старого знакомого, представившись им, а то и просто подделав аккаунт», — объяснил Бедеров.

По его словам, в целях безопасности лучше сократить объем личных данных, публикуемых в открытом доступе, до минимума. Так, эксперт, не рекомендовал публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.

Несколькими днями ранее РИА «Новости» писало о новой мошеннической схеме, которая позволяет злоумышленникам превращать телефоны своих жертв в банковские карты для хищения средств со счетов.