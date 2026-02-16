EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Данные о работе назвали «золотой жилой» для мошенников

2 минуты чтения 09:06 | Обновлено: 09:47

Данные о месте работы, должности, а также имена руководителей и коллег, которые россияне часто публикуют в соцсетях, представляют собой «золотую жилу» для мошенников. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

«Указание текущей должности, компании, проектов, контактов коллег — золотая жила для целевого фишинга. Письмо, якобы от руководителя, с просьбой срочно перевести деньги контрагенту, выглядит в разы убедительнее, если злоумышленник знает имена, должности и специфику работы жертвы», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что орудием в руках злоумышленников может стать практически любая информация о социальных связях потенциальной жертвы, например, открытые комментарии, список друзей и совместные фотографии. Публикация подобных данных может сделать уязвимым даже хорошо защищенного в остальном пользователя, предупредил Бадеров.

«Если взломать человека сложно, атаку могут начать с менее защищенного коллеги, родственника или старого знакомого, представившись им, а то и просто подделав аккаунт», — объяснил Бедеров.

По его словам, в целях безопасности лучше сократить объем личных данных, публикуемых в открытом доступе, до минимума. Так, эксперт, не рекомендовал публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.

Несколькими днями ранее РИА «Новости» писало о новой мошеннической схеме, которая позволяет злоумышленникам превращать телефоны своих жертв в банковские карты для хищения средств со счетов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца