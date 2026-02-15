EN
Общество

Россиянин устал искать работу и решил сесть в тюрьму

2 минуты чтения 13:23

Житель республики Башкортостан по имени Олег пригрозил взорвать аэропорт Уфы, так как очень хотел сесть в тюрьму. По данным издания «Уфа онлайн», мужчина решился на этот шаг после безуспешных попыток найти работу и снять себе жилье.

Олег, которому, как рассказали свидетели, «на вид лет 20», закончил школу, отслужил в армии и решил устроиться на работу. Для этого он приехал в город Уфа, где стал предлагать свои услуги в хостелах, однако постоянного заработка так и не нашел.

Спустя три дня без еды и жилья отчаявшийся мужчина отправился в аэропорт, чтобы переночевать в теплом помещении. Там, как он позже объяснил, у него и возник план добиться ареста, чтобы оказаться в тюрьме, где будут еда и крыша над головой. 

Так Олег отправился в ближайший отель и заявил сотрудникам, что у него якобы с собой бомба. Однако на это заявление никто не отреагировал всерьез. Тогда мужчина поднялся на второй этаж, заперся в одном из помещений, открыл окно и выпрыгнул наружу. Схватив сумку, он побежал в сторону аэропорта и сообщил сотрудникам транспортной безопасности, что принес с собой взрывное устройство.

Олег вспоминает, что «кричал и истерил», требовал вызвать полицию и переговорщиков и просил к нему не приближаться. После этого силовики оцепили территорию и начали переговоры. Полицейские предложили мужчине положить рюкзак и отойти в сторону, призывая «не совершать глупостей», однако тот отказывался выполнять требования.

Оценив ситуацию и не обнаружив при нем проводов или других признаков взрывчатки, сотрудники задержали Олега, уложили на асфальт и надели наручники. При осмотре сумки никаких опасных предметов найдено не было.

«Подсудимый осознавал, что сообщает ложные сведения о готовящемся взрыве и что это сообщение может вызвать панику, страх, беспокойство, нарушает общественную безопасность, и желал так действовать. Заведомо ложное сообщение могло бы создать опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступление иных общественно опасных последствий», — говорится в приговоре суда. 

Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Суд по итогу назначил Олегу наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии-поселении. 

