Общество

Россиянину грозит срок в Гане за скрытую съемку секса с местными женщинами ради блога

2 минуты чтения 16:20

Власти Ганы пытаются добиться выдачи гражданина России, которого обвиняют в тайной съемке и публикации интимных видео с местными женщинами без их согласия. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей правительства страны.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

Министр технологий Ганы Сэм Джордж заявил, что пригласил российского посла в Аккре для обсуждения ситуации. По его словам, действия россиянина нарушают национальное законодательство о кибербезопасности. Власти намерены задействовать Интерпол и добиваться возвращения подозреваемого в Гану для привлечения к ответственности. Предварительное расследование показало, что он, вероятно, уже покинул страну. В случае неявки возможен заочный судебный процесс.

Би-би-си называет россиянина блогером и пикап-коучем. По информации близкого к силовикам Telegram-канала Shot, речь идет о 36-летнем Владиславе Люлькове из Ульяновска, который ведет блог под псевдонимом Яйцеслав. Он обещает своим подписчикам научить их соблазнять женщин, даже если денег нет.

Канал утверждает, что в течение последнего месяца Люльков находился в Гане и публиковал записи знакомств и интимных контактов с местными жительницами. По данным Shot, съемка велась на скрытую камеру, встроенную в очки. Часть материалов размещалась на YouTube, а откровенные записи — в закрытом платном Telegram-канале.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

Shot также сообщает, что после того как некоторые женщины узнали о публикации видео, они обратились в полицию. Теперь мужчине может грозить до шести лет лишения свободы по законам Ганы.

Би-би-си уточняет, что в соответствии с законом о кибербезопасности Ганы 2020 года публикация интимных изображений без согласия может наказываться лишением свободы на срок до 25 лет. В последние годы власти страны усилили меры по борьбе с цифровым насилием, включая шантаж и распространение интимных материалов без согласия. Россия, как подчеркивает Би-би-си, не экстрадирует своих граждан за рубеж, за исключением крайних случаев.

