Глыба льда упала на голову жительницы Подмосковья

В городе Ивантеевка на Студенческом проезде крупная глыба льда откололась от крыши здания с магазинами и попала прямо в голову проходившей мимо девушке. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел вчера, 14 февраля. На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, видно, как крупный кусок льда откололся от крыши, отскочил от окна и попал прямо в голову прохожей. Девушка попыталась закрыться руками, однако глыба оказалась настолько массивной, что сбила ее с ног.

По словам местных жителей, с крыши этого здания регулярно падают снег и наледь, а установленные у входов в магазины козырьки не обеспечивают достаточной защиты.

На помощь пострадавшей сразу прибежали прохожие, которые вызвали скорую помощь. Сейчас девушка находится в больнице, где медики провели ей операцию и «зашили голову», пишет «Осторожно, Москва».

В конце января в Москве во время чистки кровли дома на улице Хавская кусок льда отвалился и убил женщину, проходившую внизу. По данным столичной прокуратуры, расследование произошедшего взял под свой контроль Симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорилось в сообщении ведомства.

В тот же день в Пензе, также из-за упавшей с крыши глыбы льда, погибла женщина. Мэр города Олег Денисов заявил, что городская администрация неоднократно предупреждала собственников зданий, руководителей ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний о необходимости своевременной очистки крыш и карнизов от снега и ледяных образований.

Он также добавил, что поручил ужесточить контроль, провести дополнительные проверки и привлечь виновных к ответственности.