Общество

Глава IT-комитета Госдумы высказался о блокировке Telegram в России

2 минуты чтения 19:01

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский прокомментировал блокировку Telegram в России и принудительный перевод россиян в отечественный мессенджер Мах. Об этом он рассказал в интервью петербургскому изданию «Фонтанка».

Боярский объяснил, что Роскомнадзору пришлось ограничить работу мессенджера, так как Telegram  «не выполняет требования законодательства Российской Федерации, и не делает это на протяжении многих лет».

«Требования простые, элементарные: локализовать данные пользователей на территории Российской Федерации, удалять запрещенную информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по “Крокусу”)», — утверждает Боярский.

К тому же, как отметил глава думского комитета, сервис является иностранным, поэтому он никогда не попадет в «белый список» ресурсов, работающих при отключении мобильного интернета. В пример он привел отечественный Мах, который «взаимодействует по закрытым каналам с нашими государственными структурами»

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

«Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности. Это странно. Человеческая жизнь и наша безопасность должна стоять на первом месте. И задача всех компетентных структур и органов — сделать так, чтобы минимизировать риски в этом отношении», — сказал он.

При этом, по его словам, Telegram осталось «несколько шагов» до решения проблем с властями, которые позволят не блокировать мессенджер. Он также подчеркнул, что Telegram «находится в контакте» с Роскомнадзором.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

«Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. Контакт существует, в отличие от WhatsApp, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — заявил Боярский. 

Журналисты также попросили главу думского комитета прокомментировать «нахрапистое и настойчивое» продвижение отечественного Мах «во всех сферах жизни», что, по их словам, стало раздражать россиян. Боярский ответил, что Мах — это «последний кирпич фундамента нашего цифрового суверенитета», который сделал Россию третьей цифровой сверхдержавой и поставил ее «в один ряд с США и Китаем».

