Глава IT-комитета Госдумы высказался о блокировке Telegram в России

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский прокомментировал блокировку Telegram в России и принудительный перевод россиян в отечественный мессенджер Мах. Об этом он рассказал в интервью петербургскому изданию «Фонтанка».

Боярский объяснил, что Роскомнадзору пришлось ограничить работу мессенджера, так как Telegram «не выполняет требования законодательства Российской Федерации, и не делает это на протяжении многих лет».

«Требования простые, элементарные: локализовать данные пользователей на территории Российской Федерации, удалять запрещенную информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по “Крокусу”)», — утверждает Боярский.

К тому же, как отметил глава думского комитета, сервис является иностранным, поэтому он никогда не попадет в «белый список» ресурсов, работающих при отключении мобильного интернета. В пример он привел отечественный Мах, который «взаимодействует по закрытым каналам с нашими государственными структурами»

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год Экономика 8 минут чтения

«Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности. Это странно. Человеческая жизнь и наша безопасность должна стоять на первом месте. И задача всех компетентных структур и органов — сделать так, чтобы минимизировать риски в этом отношении», — сказал он.

При этом, по его словам, Telegram осталось «несколько шагов» до решения проблем с властями, которые позволят не блокировать мессенджер. Он также подчеркнул, что Telegram «находится в контакте» с Роскомнадзором.

Легендарная Наталья Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков Общество 7 минут чтения

«Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. Контакт существует, в отличие от WhatsApp, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — заявил Боярский.

Журналисты также попросили главу думского комитета прокомментировать «нахрапистое и настойчивое» продвижение отечественного Мах «во всех сферах жизни», что, по их словам, стало раздражать россиян. Боярский ответил, что Мах — это «последний кирпич фундамента нашего цифрового суверенитета», который сделал Россию третьей цифровой сверхдержавой и поставил ее «в один ряд с США и Китаем».