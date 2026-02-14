EN
В США заявили о способности Китая закончить войну в Украине «уже завтра»

2 минуты чтения 10:06

Влияния Пекина на Москву достаточно, чтобы одним звонком завершить вооруженный конфликт в Украине. Об этом, как передает агентство Bloomberg, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — сказал он, добавив, что Пекин также мог бы прекратить закупку российской нефти и газа.

Накануне глава китайского МИДа Ван И встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и сказал, что ему «отрадно видеть» прогресс переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский упрекал Китай за то, что он не помогает Украине. В свою очередь, представители Пекина отвечали на это, что Китай будет «стоять на стороне мира и диалога, содействовать деэскалации и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса».

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

Китай также неоднократно заявлял, что не поставляет оружия ни одной из сторон конфликта, а также тщательно следит за поставками товаров двойного назначения.

Тем не менее и российские и украинские военные с самого начала войны в феврале 2022 года активно используют на фронте различные модели китайских дронов. А в конце января британское издание The Telegraph писало, что оборудование, компоненты и сырье, поставляемое из Китая, используются для производства широкого перечня российских вооружений, включая способные нести ядерные боеголовки гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник».

